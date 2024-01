Procuraduría creó agencia especial por secuestro de registrador delegado en Chocó

Este 6 de enero en horas de la tarde fue conocida la noticia sobre el secuestro de Jefferson Elías Murillo Mosquera, delegado departamental del Chocó de la Registraduría Nacional, quien según información preliminar, habría sido interceptado por hombres armados en la vía que comunica Quibdó con Istmina.

Distintas entidades se han pronunciado ya por el hecho, entre ellas la Registraduría, que rechazó el secuestro del funcionario y exigió respeto por su vida e integridad.

“Desde que ocurrieron los hechos me he comunicado con las autoridades departamentales quienes me han recomendado prudencia mientras se esclarecen quiénes son los responsables de este lamentable hecho”, señaló el registrador Hernán Penagos Giraldo.

Crean agencia especial por secuestro de registrador delegado en Chocó

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación se refirió al hecho, y anunció la creación de una agencia especial:

“Se dispone constituir la presente agencia especial y designar al titular de la Procuraduría 157 Judicial II Penal, para que ejerza la representación del Ministerio Público, al interior del radicado 270016199322202480003 adelantado por la Fiscalía 102 Especializado ante el Gaula, por el secuestro del registrador delegado de Chocó señor Jefferson Elías Murillo”, se lee en el documento del órgano de control.

#SucedeAhora | La Procuraduría se refirió al secuestro en Chocó del delegado de la Registraduría, Jefferson Murillo, y anunció la creación de una agencia por el caso ⬇.

También rechazaron enfáticamente el secuestro. “Desde el Ministerio Público exigimos la inmediata liberación del registrador departamental”. E hicieron un llamado al Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro para desplegar “todo su accionar militar” con el objetivo de dar con el paradero del funcionario y “de todos los secuestrados”.

Es de señalar que desde el Gobierno se emitió ya un pronunciamiento, puntalmente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, asegurando que se perseguirá a los responsables, independientemente de si adelantan un diálogo con el Estado.

“Reiteramos nuestra condena al secuestro y la obligación que tienen los organismos de seguridad y justicia de prevenir y perseguir a los autores de este tipo de prácticas independientemente del nivel de negociaciones o conversaciones que tengan con la Oficina del Alto Comisionado, velando eso sí, por la preservación de la vida y demás derechos y libertades de las personas. La Paz debe fortalecer la seguridad de la población civil y no es pretexto para la inacción de la fuerza pública”.

Secuestro del registrador delegado en Chocó: lo que se sabe

El crimen tuvo lugar en la vía que conduce de Quibdó a Istmina, Chocó, cuando hombres armados y encapuchados, quienes obligaron al funcionario a descender del vehículo y se lo llevaron por la fuerza hacia una zona boscosa.

Una mujer, que aparentemente conducía el vehículo, resultó ilesa. Luego condujo hasta una zona poblada donde alertó a las autoridades de lo ocurrido.