Crean bus para ver los partidos del Mundial mientras recorre los principales atractivos de Santa Marta

La fiebre del Mundial se vive en cada rincón del país y en Santa Marta encontraron una forma particular de combinar dos de las actividades más buscadas durante esta temporada: el turismo y el fútbol.

En una época de alta llegada de visitantes a la capital del Magdalena, un grupo de empresarios decidió adecuar un bus turístico para que quienes recorren la ciudad no tengan que elegir entre conocer los principales atractivos del destino o seguir los partidos de la cita orbital.

La iniciativa busca aprovechar el flujo de turistas que llegan a la ciudad durante la temporada de vacaciones.

¿Cómo es el bus en donde se puede ver el mundial y recorrer Santa Marta?

El vehículo fue intervenido tanto en su exterior como en su interior para ofrecer una experiencia ligada a la identidad samaria y al fútbol.

Por fuera, el bus exhibe imágenes de personajes representativos de la región, figuras históricas, exponentes de la cultura, las letras y el deporte, además de ilustraciones de algunos de los principales atractivos turísticos de Santa Marta.

En uno de sus costados también aparecen jugadores de la actual Selección Colombia, convirtiendo al vehículo en una especie de homenaje rodante al país y al Mundial.

¿Cómo pueden los turistas seguir los partidos durante el recorrido?

La principal novedad está en el interior del vehículo, pues mientras los visitantes recorren la ciudad, una pantalla transmite los encuentros del Mundial para que nadie se pierda las jugadas, los goles y los momentos decisivos de cada partido.

De esta manera, quienes participan en el recorrido pueden disfrutar simultáneamente de la experiencia turística y de la emoción del campeonato.

¿Qué dicen los empresarios detrás de la iniciativa?

William Rivera, empresario del denominado Bus Tricolor, explicó que el recorrido fue diseñado para combinar ambas experiencias.

Según indicó, los pasajeros permanecen atentos tanto a las explicaciones del guía como a lo que ocurre en la pantalla durante los encuentros mundialistas.

Están recursivos porque van mirando y hay medio paramos al guía y medio, paramos al televisor y ahí van haciendo las dos cosas.

Cabe mencionar que, los recorridos incluyen algunos de los puntos turísticos más reconocidos de la ciudad.

Entre ellos se encuentran Taganga, El Rodadero y la Quinta de San Pedro Alejandrino, además de otros sectores de interés para quienes visitan Santa Marta.

¿También está pensado para turistas extranjeros?

Sí. Los organizadores explicaron que los contenidos del recorrido pueden ser escuchados en diferentes idiomas para facilitar la experiencia de los visitantes internacionales.