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VIDEO | Bus alimentador terminó en un barranco tras fuerte choque en Bogotá: esto se sabe

El siniestro ocurrió en la localidad de San Cristóbal y dejó involucrados a un alimentador del sistema, una camioneta y un taxi.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
11:20 a. m.
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En el sur de Bogotá se registró un grave accidente de tránsito que terminó con un bus alimentador fuera de la vía y volcado sobre una zona verde.

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El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, donde un fuerte choque entre varios vehículos obligó a activar los protocolos de emergencia y movilizar organismos de socorro para atender la situación.

¿Qué fue lo que ocurrió con un SITP en San Cristóbal?

El siniestro vial se registró durante la tarde del miércoles 17 de junio en el sector de la calle 63 sur con carrera 10N Este, punto que posteriormente también fue referenciado por las autoridades operativas como carrera 11 Este con calle 63 sur.

De acuerdo con la información entregada inicialmente, en el hecho estuvieron involucrados un bus alimentador, una camioneta y un taxi.

Producto del impacto, tanto el bus como la camioneta terminaron volcados. Sin embargo, llamó más la atención el alimentador, ya que terminó fuera de la vía y cayó hacia una zona verde tipo barranco.

¿Qué pasó después de que el SITP se volcara?

Tan pronto fue reportada la emergencia, se activó el protocolo de atención.

Al lugar llegaron ambulancias, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía, con el objetivo de atender a las personas lesionadas y controlar la situación.

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La Secretaría de Movilidad informó inicialmente que se trató de un siniestro entre un bus del sistema y un taxi y confirmó la presencia de organismos de apoyo y socorro en el punto.

Mientras avanzaban las labores de atención, también se realizaron procedimientos para asegurar el área y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Transmilenio se pronunció por el volcamiento de un SITP en San Cristóbal, Bogotá

Tras conocerse el accidente, Transmilenio emitió un pronunciamiento en el que lamentó el incidente ocurrido durante la tarde.

La empresa indicó que desde el momento en que recibió el reporte se activaron los protocolos correspondientes para brindar apoyo a los afectados.

Además, aclaró que el vehículo involucrado corresponde a una unidad operada por el concesionario Consorcio Express, firma privada encargada de una parte de la operación del sistema.

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