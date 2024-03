¿Aida Victoria irá a la cárcel? Esto es lo que viene para ella tras la decisión del Tribunal de Bogotá

Una decisión del Tribunal Superior de Bogotá elevó la condena de Aida Victoria Merlano a 13 años y 8 meses de cárcel, por ayudar a su mamá a fugarse de un consultorio odontológico en Bogotá en octubre del 2019, cuando se encontraba en custodia del Inpec.

El Tribunal también ordenó la captura inmediata de Aida Victoria, negándole el beneficio de prisión domiciliaria que tenía desde 2022, cuando la condenaron a 7 años y 8 meses.

Sin embargo, un recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado Miguel Ángel del Río podría retrasar la expedición de una orden de captura en contra de la joven, quien, según la Fiscalía, participó en el plan de fuga de su mamá y usó a su hermano menor de edad para conseguirlo.

De esta forma, será la Corte Suprema de Justicia la que defina si Aida Victoria Merlano debe ir a prisión, algo que podría tardar varios meses.

Expertos explican el caso de Aida Victoria Merlano

El abogado penalista Diego Gutiérrez explicó a Noticias RCN los alcances del recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Merlano ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

De acuerdo con el experto, en un proceso penal siempre existe la posibilidad de que los jueces libre orden de captura contra el acusado en el momento en que se emite el sentido del fallo. No obstante, en el caso de la joven, hasta que la Corte Suprema no resuelva la casación presentada, no sería factible su detención.

Sócrates Saavedra, abogado penalista y profesor universitario, agregó que al presentarse el recurso de casación quedó suspendida la ejecutoría de la sentencia del Tribunal, lo cual solo puede ser resuelto desde la Sala de Casación Penal de la Corte.

De esta forma, será la Corte Suprema de Justicia la que defina si Aida Victoria Merlano va o no a la cárcel, por haber ayudado en la fuga de su madre, la condenada excongresista Aida Merlano, vinculada con el escándalo de la Casa Blanca y la compra de votos en el Caribe.

¿Por qué condenaron a Aida Victoria?

Los hechos por los que condenaron a Aida Victoria sucedieron en 2019 cuando su madre, la excongresista del partido Conservador Aida Merlano, escapó mientras se encontraba en una supuesta consulta odontológica en el norte de Bogotá.

Para ese entonces, Merlano Rebolledo estaba presa y condenada a 15 años de cárcel por compra de votos y delitos electorales en el Atlántico.

Videos de seguridad registraron la fuga cinematográfica de la exrepresentante a la Cámara, quien se lanzó por una ventana del consultorio con ayuda de una cuerda. Una vez en el suelo, Merlano fue recogida por una moto de domiciliario. Meses más tarde se supo que había huido a Venezuela, en donde permaneció hasta marzo del 2023, cuando fue deportada a Colombia.

Según la Fiscalía, Aida Victoria sabía las intenciones de su mamá y, de hecho, la ayudó a conseguir la cuerda, los guantes y la ropa que usó para su fuga. Durante el proceso, las autoridades aseguraron que en el delito fue implicado Esteban José, el hermano de Aida, quien en ese momento era menor de edad.

Debido a esto, Aída Victoria Merlano fue condenada por favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.