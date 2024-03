Tribunal de Bogotá aumentó a 13 años de cárcel la condena contra Aida Victoria Merlano

El Tribunal de Bogotá aumentó a 13 años de prisión la condena a Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, quien también está recluida en un centro penitenciario de Malambo, Atlántico.

Merlano fue condenada por ayudar a su mamá a escapar de un centro odontológico en Bogotá en octubre de 2019. A la hija de la excongresista también le fue negado el beneficio de prisión domiciliaria.

¿Por qué acusan a Aida Victoria Merlano?

Según el juez, las pruebas recopiladas en los videos de las cámaras de seguridad del centro odontológico dejaron ver que Merlano sí ayudó a su mamá a fugarse.

"La procesada trató de pararse en la entrada y obstaculizar para que el odontólogo ingresara, pero esta no lo logró (...) fue tal el desespero que le indicó en una ocasión con la mano al odontólogo que se saliera, presionándolo para que su madre se quedara sola y pudiera descender de la ventana como ocurrió y se consumó la fuga", leyó el juez.

Lea también: Aida Merlano solicitará a la Corte Suprema ser reconocida como víctima

En la audiencia también se reveló que la creadora de contenido le entregó un celular a su mamá antes de la fuga, esto como una última indicación para poder consumar el plan.

"La participación solo fue mediante las conductas desplegadas para propiciar que su madre se quedara sola en el módulo de rehabilitación para descender después por la ventana, sin embargo, se reitera que la participación fue más trascendental", leyó el juez.

Aida Victoria Merlano buscará su libertad

Por medio de su cuenta de X, Miguel Ángel del Río, abogado de Merlano, catalogó de injusta la condena y confirmó que apelarán la decisión.

"El Tribunal condena injustamente a Aida Victoria por la fuga de su madre. Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad", informó del Río.

Lea además: Julio Gerlein citado a imputación de cargos por la fuga de Aida Merlano

La fuga de la excongresista ocurrió cuando ella estaba en una cárcel pagando una condena de 15 años de prisión por la compra de votos que hizo para las elecciones legislativas de 2018 y solicitó un permiso para hacerse un diseño de sonrisa que ya había pagado en ese entonces.

"No puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado": Aida Victoria Merlano

Antes de conocerse la condena, la influenciadora había dado a conocer por medio de su cuenta de Instagram lo que podría ocurrir en medio en la audiencia.

“Mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel, o me podrían absolver; pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, la única verdad innegable del futuro es que es incierto”, afirmó Merlano en su red social.

Le puede interesar: Judicializan a hermanos Pineda Matallana por fuga de la excongresista Aida Merlano

Merlano también recordó cuando fue captura y posteriormente trasladada a un centro penitenciario en donde estuvo recluida por cinco días.

“Estuve presa cinco días en un patio mixto con extraditables que habían sido llevados en vuelos comerciales con un solo custodio, mientras a mí me llevaban en el avión de la Policía para hacer un show y obligar a mi mamá a que se entregara, por eso una juez me tuvo que dejar libre”, expresó Merlano.