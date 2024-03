Estos son los hechos por los que condenaron a Aída Victoria Merlano a 13 años de cárcel

Este 21 de marzo un juez de Bogotá ratificó y subió los años de condena contra la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano. Así las cosas la joven tendrá que pagar una pena de 13 año y 8 meses de prisión.

Por medio de su cuenta de X, Miguel Ángel del Río, abogado de Merlano, catalogó de injusta la condena y confirmó que apelarán la decisión.

"El Tribunal condena injustamente a Aida Victoria por la fuga de su madre. Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad", informó del Río.

¿Por qué condenaron a Aída Victoria Merlano a 13 años de prisión?

Los hechos por los que un juez de la Sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá decidió condenar a la influencer sucedieron en 2019 cuando su madre la congresista del partido Conservador Aida Merlano escapó de la justicia con su ayuda.

En las cámaras de video del centro odontológico La Sabana quedó registrado que el 1 de octubre de 2019 la congresista Aida Merlano se tiró por una cuerda roja de una de las ventanas del consultorio ubicado en el norte de Bogotá.

Después de caer al suelo la integrante de la Cámara de representantes fue recogida por una moto de domicilio. Tras esto la congresista se dirigió a Venezuela y se volvió prófuga de la justicia Colombiana que la había condenado a 15 años de cárcel por compra de votos en el departamento del Atlántico.

Merlano había asistido a la cita odontológica con un dragoneante de la cárcel del Buen Pastor, donde estaba recluida. En medio de la consulta la excongresista pidió permiso para ir al baño y, según contó en una audiencia, aprovechó para arrojarse del tercer piso del edificio en el que estaba.

Según la Fiscalía, Aida Victoria Merlano tenía conocimiento de las intenciones de su mamá y, de hecho, la había ayudado a conseguir la cuerda, los guantes y la ropa que la excongresista había utilizado para su fuga, además, el ente acusador dijo que la barranquillera era quien había llamado la moto que se usó para el escape. La influencer habría ido a saludar a la exrepresentante en el consultorio y ahí habría aprovechado para entregarle los implementos.

Además, durante el proceso las autoridades han asegurado que en el delito fue implicado Esteban José, quien en ese momento era menor de edad, llevaba el maletín negro en el que estaban los implementos usados para escaparse.

Por todo lo anterior los delitos por los que Aída Victoria Merlano fue condenada son el favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

Durante todo el proceso, Aída Victoria Merlano ha mantenido su posición y afirma que es inocente de lo que se le acusa.

Aída Victoria Merlano se pronuncia sobre el proceso judicial en su contra

Horas antes de que el juez de Bogotá aumentara la pena de Merlano, que inicialmente había sido de siete años y seis meses, la influencer del Atlántico se pronunció en sus redes sociales y contó cómo ha sido el proceso para ella.

“Mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absorber; pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado”, dijo Merlano a través de su cuenta de Instagram.

La joven aseguró que tras la fuga de su mamá, ella dio todos sus datos a la Fiscalía y se puso a disposición del ente acusador. “En la misma dirección que di, me fueron a sacar a punta de pistola, con 3 carros llenos de policías vestidos de civil. Como no sabía que eran policías rogué por mi vida, mientras tenía un arma en la espalda”.

Además, la joven aseguró que fue capturada con una orden que había sido negada por dos jueces y dijo que habían hecho un show político con su caso para hacer que su mamá, quien estaba en Venezuela, se entregara a la justicia colombiana.