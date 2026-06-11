¿Aún alcanza a llegar al Mundial? Esto tendría que pagar y hacer para intentar estar en la inauguración a última hora

La espera terminó. Este jueves comenzará oficialmente el Mundial de 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volvió a hacer historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Sin embargo, mientras miles de aficionados ya llenan las tribunas y participan en las actividades previas al encuentro, muchos colombianos todavía se preguntan si es posible viajar de última hora para alcanzar a vivir el arranque de la Copa del Mundo.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial?

La Copa del Mundo arrancará este 11 de junio en Ciudad de México con la ceremonia inaugural a las 12:30 p.m. (hora Colombia) y el duelo entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A del torneo.

La ceremonia comenzará aproximadamente 90 minutos antes del partido y contará con presentaciones artísticas de figuras internacionales y latinoamericanas como Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

¿Todavía puede un colombiano llegar a la inauguración?

En términos estrictamente logísticos, la posibilidad es mínima para quienes aún se encuentran en Colombia.

El problema no es únicamente encontrar un vuelo disponible, sino el tiempo necesario para abordar, realizar el trayecto internacional, ingresar a Ciudad de México y posteriormente desplazarse hasta el Estadio Azteca, donde las autoridades implementaron cierres viales y estrictos controles de acceso.

Además, las autoridades mexicanas informaron que únicamente pueden ingresar a las zonas restringidas quienes cuentan con boleta, acreditación o autorización especial.

¿Cuánto cuesta viajar a la inauguración del Mundial desde Colombia a última hora?

A pesar de la alta demanda generada por el Mundial, todavía existen rutas aéreas entre Bogotá y Ciudad de México.

Sin embargo, los precios pueden superar fácilmente el millón de pesos dependiendo de la disponibilidad, los horarios y las escalas.

De hecho, en los últimos días agencias de viaje reportaron que aún podían encontrarse vuelos directos hacia Ciudad de México alrededor de $1.250.000 por trayecto, mientras que algunas opciones con escalas rondaban los $1.150.000.

Estos valores corresponden únicamente al transporte aéreo y no incluyen hospedaje, alimentación ni desplazamientos internos.

¿Qué opciones tienen quienes no alcanzaron la inauguración?

Aunque llegar al partido entre México y Sudáfrica ya es prácticamente imposible para quienes permanecen en Colombia, el Mundial apenas comienza.

El torneo se extenderá durante varias semanas y contará con 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por eso, expertos recomiendan enfocarse en los próximos encuentros, especialmente los de la Selección Colombia, y buscar alternativas más económicas viajando a ciudades cercanas a las sedes principales o adquiriendo paquetes turísticos que combinen vuelo y alojamiento.