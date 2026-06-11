CANAL RCN
Colombia

¿Aún alcanza a llegar al Mundial? Esto tendría que pagar y hacer para intentar estar en la inauguración a última hora

Aunque aún existen vuelos entre Colombia y Ciudad de México, los tiempos juegan en contra.

Mundial 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 11 de 2026
07:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La espera terminó. Este jueves comenzará oficialmente el Mundial de 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volvió a hacer historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.

¿Va para el Mundial? Revelan los trucos para ahorrar millones en tiquetes y no gastar de más
RELACIONADO

¿Va para el Mundial? Revelan los trucos para ahorrar millones en tiquetes y no gastar de más

Sin embargo, mientras miles de aficionados ya llenan las tribunas y participan en las actividades previas al encuentro, muchos colombianos todavía se preguntan si es posible viajar de última hora para alcanzar a vivir el arranque de la Copa del Mundo.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial?

La Copa del Mundo arrancará este 11 de junio en Ciudad de México con la ceremonia inaugural a las 12:30 p.m. (hora Colombia) y el duelo entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A del torneo.

La ceremonia comenzará aproximadamente 90 minutos antes del partido y contará con presentaciones artísticas de figuras internacionales y latinoamericanas como Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

¿Todavía puede un colombiano llegar a la inauguración?

En términos estrictamente logísticos, la posibilidad es mínima para quienes aún se encuentran en Colombia.

El problema no es únicamente encontrar un vuelo disponible, sino el tiempo necesario para abordar, realizar el trayecto internacional, ingresar a Ciudad de México y posteriormente desplazarse hasta el Estadio Azteca, donde las autoridades implementaron cierres viales y estrictos controles de acceso.

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén
RELACIONADO

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén

Además, las autoridades mexicanas informaron que únicamente pueden ingresar a las zonas restringidas quienes cuentan con boleta, acreditación o autorización especial.

¿Cuánto cuesta viajar a la inauguración del Mundial desde Colombia a última hora?

A pesar de la alta demanda generada por el Mundial, todavía existen rutas aéreas entre Bogotá y Ciudad de México.

Sin embargo, los precios pueden superar fácilmente el millón de pesos dependiendo de la disponibilidad, los horarios y las escalas.

De hecho, en los últimos días agencias de viaje reportaron que aún podían encontrarse vuelos directos hacia Ciudad de México alrededor de $1.250.000 por trayecto, mientras que algunas opciones con escalas rondaban los $1.150.000.

Estos valores corresponden únicamente al transporte aéreo y no incluyen hospedaje, alimentación ni desplazamientos internos.

¿Qué opciones tienen quienes no alcanzaron la inauguración?

Aunque llegar al partido entre México y Sudáfrica ya es prácticamente imposible para quienes permanecen en Colombia, el Mundial apenas comienza.

¿Va al Mundial 2026? ¡Hay hospedajes con entradas GRATIS y así puede postularse!
RELACIONADO

¿Va al Mundial 2026? ¡Hay hospedajes con entradas GRATIS y así puede postularse!

El torneo se extenderá durante varias semanas y contará con 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por eso, expertos recomiendan enfocarse en los próximos encuentros, especialmente los de la Selección Colombia, y buscar alternativas más económicas viajando a ciudades cercanas a las sedes principales o adquiriendo paquetes turísticos que combinen vuelo y alojamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

Incautan material con el que planeaban fabricar casi 150 millones en billetes falsos

Bogotá

Adulto mayor fue atacado por dos perros pitbull cuando arreglaba su casa en Bogotá

Disidencias de las Farc

Informe revela que la presencia de grupos armados aumentó: así están distribuidos en el país

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 11 de junio de 2026

Este jueves 11 de junio, se presenta como una jornada para observar detalles, ajustar planes y aprovechar oportunidades discretas que podrían tener efectos importantes más adelante.

España

El papa León XIV llega a Canarias para lanzar un mensaje en favor de los migrantes

Su gira por España concluirá el viernes en Tenerife, donde también visitará un centro de inmigrantes.

Elecciones presidenciales 2026

Confirmada la ley seca en Bogotá: estas son las fechas para la segunda vuelta

Selección Colombia

James Rodríguez puso a Luis Díaz entre los cinco mejores del mundo y habló del Balón de Oro

Cuidado personal

La IA promete devolverle 16 minutos a tu consulta médica, pero abre un debate que preocupa a los expertos