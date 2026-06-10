VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén

Una imagen y un video comenzaron a circular masivamente en redes sociales mostrando lo que muchos han calificado como un trato indigno hacia un paciente que se encontraba en condición de vulnerabilidad en Medellín.

Las publicaciones dejan ver a un hombre siendo trasladado en silla de ruedas por dos personas que, al parecer, serían funcionarios del centro asistencial.

Instantes después, otro video evidencia al mismo paciente tendido sobre un andén, aparentemente sin capacidad para levantarse por sus propios medios.

Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín

El primer video registra el momento en que dos hombres movilizan a un paciente de género masculino en una silla de ruedas hasta las afueras del Hospital La María.

En las imágenes se observa que el hombre está sin camisa y únicamente porta una prenda blanca cubriendo sus extremidades inferiores.

La grabación muestra cómo el paciente es llevado fuera de las instalaciones mientras varias personas desde la parte de atrás observan.

Paciente fue abandonado como "basura" en un andén a las afueras de un hospital en Medellín

En una nueva grabación aparece el mismo paciente tendido sobre un andén.

El hombre se encuentra cubierto con una bata hospitalaria y, según se aprecia en las imágenes, estaría en una condición de absoluta vulnerabilidad.

Su postura corporal y la aparente imposibilidad de moverse por sí mismo generaron cuestionamientos entre quienes denunciaron un posible acto de negligencia, indiferencia o maltrato.

¿Qué dijo el Hospital La María involucrado en el caso del paciente abandonado?

Tras la difusión de los videos, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María emitió un comunicado a la opinión pública en el que rechazó de manera contundente lo ocurrido.

La institución manifestó sentir "profunda indignación y dolor" por los hechos registrados y reconoció que las imágenes evidencian un trato indigno hacia un paciente.

Además, ofreció disculpas públicas tanto al hombre afectado como a sus familiares y a la ciudadanía.

Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización.

¿Qué pasó con el paciente que fue visto tirado afuera de un hospital en Medellín?

Según informó el hospital, una vez tuvo conocimiento de lo ocurrido se activaron las investigaciones internas correspondientes para establecer qué sucedió y quiénes podrían ser responsables.

La institución también aseguró que minutos después de los hechos el paciente fue reingresado a las instalaciones.

De acuerdo con el comunicado, desde ese momento permanece bajo el cuidado, protección y monitoreo del equipo médico.

Informamos además que minutos después el paciente fue ingresado nuevamente a nuestras instalaciones y desde el mismo momento se encuentra bajo el cuidado, la protección y el monitoreo de nuestro equipo médico.

Paralelamente, el centro médico informó que adoptó medidas administrativas y aseguró que fortalecerá sus estrategias de humanización, manejo de crisis y prevención de situaciones que puedan afectar la dignidad de los pacientes.