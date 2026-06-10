¿Va al Mundial 2026? ¡Hay hospedajes con entradas GRATIS y así puede postularse!

Los aficionados que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán una nueva alternativa para asegurar tanto alojamiento como acceso a los partidos.

Airbnb informó que algunos alojamientos seleccionados en las 16 ciudades anfitrionas del torneo incluirán boletos gratuitos para encuentros del campeonato, desde la fase de grupos hasta la final.

La iniciativa comenzó a estar disponible desde el 9 de junio de 2026 y permitirá a los viajeros identificar fácilmente los anuncios participantes dentro de la plataforma. Según la compañía, los alojamientos incluidos en el programa tendrán un precio promedio de 385 dólares por noche y contarán con entradas para todos los huéspedes registrados en la reserva.

La medida busca acercar a los aficionados a la experiencia del Mundial mediante una combinación de hospedaje y acceso a los estadios. Las boletos aparecerán destacadas dentro de los anuncios participantes y estarán disponibles en diferentes momentos, dependiendo de la fase del torneo y de la ciudad anfitriona.

¿Cómo obtener boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante Airbnb?

De acuerdo con la información entregada por la plataforma, los usuarios deberán buscar alojamientos disponibles durante las fechas de los partidos en cualquiera de las ciudades sede. Los anuncios que incluyan entradas gratuitas estarán identificados con un ícono de balón de fútbol en la parte superior de la publicación.

Una vez seleccionadas las fechas del viaje, el número de huéspedes y completado el proceso de pago, la reserva quedará confirmada. Posteriormente, el anfitrión compartirá los detalles necesarios para acceder a las boletas correspondientes.

La compañía señaló, además, que esta propuesta forma parte de un programa más amplio para conectar a huéspedes y anfitriones con la experiencia del Mundial, facilitando la asistencia a encuentros en distintas etapas del campeonato.

¿En qué fechas estarán disponibles los alojamientos con entradas incluidas para el Mundial 2026?

Las reservas se habilitarán progresivamente durante junio y julio de 2026. Para la fase de grupos, los alojamientos con boletas estarán disponibles en ciudades como Los Ángeles, Boston, Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas, con reservas a partir del 10 de junio.

Para los octavos de final, las opciones se abrirán desde el 18 de junio en Filadelfia, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Dallas y Seattle. Mientras tanto, los cuartos de final estarán disponibles para reserva desde el 1 de julio en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

En el caso de las semifinales, las reservas comenzarán el 9 de julio en Dallas y Atlanta y, entre tanto, los alojamientos con entradas para la final de la Copa Mundial podrán reservarse a partir del 16 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Según Airbnb, más de 1.300 boletos gratuitos serán distribuidos entre anfitriones y huéspedes durante el torneo. La iniciativa contempla tanto entradas sorpresa para viajeros que ya tenían reservas durante la fase de grupos como boletas incluidas en futuras estancias en las ciudades sede. La compañía destacó que los asientos ofrecidos contarán con ubicación premium y vista directa al terreno de juego.