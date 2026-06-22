¿Cómo se verá afectado el dólar y los mercados tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia?

Tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente, los mercados financieros en Colombia registraron movimientos relevantes en la tasa de cambio, la Bolsa y las expectativas sobre activos estratégicos como Ecopetrol.

El comportamiento del dólar y de los inversionistas ha sido interpretado por analistas como una respuesta inmediata a la nueva coyuntura política, marcada por expectativas de estabilidad y cambios en la conducción económica del país.

En paralelo, comienzan a conocerse posibles movimientos en cargos clave del sector energético y financiero.

¿Cómo reaccionó el dólar tras las elecciones?

El dólar en Colombia se ubicó en niveles no vistos en los últimos seis años, alcanzando los 3.406 pesos.

Durante la apertura del mercado, la divisa llegó a un mínimo de 3.385 pesos, lo que fue interpretado por analistas como una señal de mayor confianza en el mercado local tras el resultado electoral.

¿Qué dicen los analistas sobre el comportamiento del mercado?

Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, explicó que el movimiento del dólar refleja un escenario de optimismo entre los inversionistas.

Según señaló, la reacción del mercado estaría asociada a la expectativa generada por el triunfo de Abelardo de la Espriella.

En sus palabras:

El dólar en Colombia ha tocado un mínimo de 3.385 a la apertura. Es un nivel de optimismo, de confianza luego de las elecciones. El triunfo de Abelardo de la Espriella llena de optimismo a los inversionistas.

¿Qué está pasando con Ecopetrol y los activos del país?

En medio de la reacción del mercado, también se reportaron movimientos en acciones y expectativas sobre empresas estratégicas como Ecopetrol.

De acuerdo con analistas del sector financiero, la compañía revirtió su tendencia reciente, en un contexto de toma de utilidades por parte de inversionistas tras conocerse el resultado electoral.

Juan David Ballen, director de estrategia de Aval Asset Management, explicó que el comportamiento del mercado responde a dos factores principales.

Por un lado, el mercado ya habría descontado parcialmente un escenario político favorable para la oposición. Por otro, algunos inversionistas están realizando toma de ganancias tras confirmarse el resultado electoral.

¿Qué se espera en el sector energético?

En medio de los movimientos financieros, también comenzó a circular el nombre de Joaquín Gutiérrez como posible presidente de la junta directiva de Ecopetrol, aunque no hay confirmación oficial.

Este tipo de versiones ha incrementado la expectativa en el sector energético, uno de los más sensibles para el mercado colombiano.