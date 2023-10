Daniel Briceño continuará haciendo control político desde el Concejo de Bogotá

Las elecciones regionales del domingo 29 de octubre dejaron ver una renovación política en diferentes regiones del país. Uno de los espacios en donde hubo cambios fue en el Concejo de Bogotá.

Las mayorías políticas están concentradas en Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo. Sin embargo, en otras colectividades también hubo renovación de políticos. En el caso del Centro Democrático, Daniel Briceño fue el concejal más votado por ese partido.

En entrevista con Noticias RCN, el concejal Briceño aseguró que seguirá haciéndole veeduría al Gobierno y a la administración del alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

¿Llamó la impresión de sus electores el control político que le ha venido haciendo al Gobierno?

Sí, la gente vio en nosotros un movimiento que le hace, que sabe hacer control, que le genera resultados a la ciudadanía, pero, además, les gusto la forma en la que hicimos política. Nosotros no llevamos candidatos a ediles, no teníamos líderes, no teníamos congresistas.

Decidimos tomar café con la gente en la calle, nos tomamos más de 1.500 cafés con las personas que se inscribieron en redes sociales, también caminamos más de 300 kilómetros durante estos tres meses en Bogotá, la hicimos a pie y las redes sociales también fueron fundamentales.

Que hayamos demostrado que sabemos controlar, que sabemos cómo funciona el Estado colombiano, el Distrito. Una campaña de opinión que fueron las que más crecieron en esta campaña.

¿Cómo va a ser la relación de su partido con el alcalde electo Carlos Fernando Galán?

El partido no se ha sentado a definir eso, es un tema de bancada, pero en lo personal yo dije que a Carlos Fernando Galán le deseo lo mejor para Bogotá, yo apoyaré lo que tenga que apoyar, lo que sienta que está bien para la ciudad.

El control riguroso y efectivo por el cual me eligieron los bogotanos se mantendrá, será férreo, será firme, independientemente que el partido decida declararse de Gobierno, de oposición, de independencia. A mí me eligieron fue para eso y ese control estará atento y firme siempre.

¿Cuál será su tema bandera en el Concejo de Bogotá?

El tema de austeridad, a la gente le gustó mucho nuestra propuesta de recuperar $1,2 billones que se estaban yendo en derroche, contratos basura, en viajes de funcionarios al exterior, en gastos de transporte exclusivo para funcionarios, en fiestas de final de año.

También llegamos con el tema de lograr prohibir el consumo de todo tipo de sustancias en todos los parques de Bogotá, pero con una propuesta clara de emprendimiento.