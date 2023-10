"Tunja nunca ha sido pensada como una ciudad, sino como pueblo": alcalde electo Mikhail Krasnov

El pasado 29 de octubre los colombianos eligieron en las elecciones a las autoridades territoriales de los próximos cuatro años.

En Tunja, la población eligió de alcalde a Mikhail Krasnov, un ruso de 45 años del partido político la Fuerza de la Paz. Krasnov ganó con 27.330 votos que representaron un 31,53%. El segundo lugar lo ocupó Jhon Ernesto Carrero, quien obtuvo 18.785 votos equivalentes al 21,67 %.

En entrevista con Noticias RCN, Mikail Krasnov, habló sobre por qué consideró que fue elegido por los ciudadanos y sobre su plan de Gobierno que comenzará el 1 de enero de 2024.

¿Por qué cree que entre varios tunjanos la ciudadanía eligió a un ruso?

Yo vine a Colombia hace 15 años, pero no vine de Rusia, sino directamente de Alemania, en donde estudié en la Universidad Humboldt de Berlín, que tiene convenio de intercambio estudiantil con la Universidad Pública de Tunja, yo vine como estudiante de intercambio para aprender español.

Me gustó, me sentí muy a gusto, como si yo perteneciera aquí, luego regresé y me quedé a vivir acá. He trabajado acá en la misma universidad y luego decidí lanzarme a la Alcaldía, hay varias razones.

La razón general es que creo que tengo cierta madurez y responsabilidad por lo que está pasando en los entornos, entonces si uno también quiere contribuir desde su conocimiento, su visión para la sociedad, en la ciudad que me recibió.

Siendo ciudadano consciente, uno se da cuenta de lo incorrecto de cómo se toma la política tradicional, como negocio, como invierten en la política electoral para sacar luego con las maniobras corruptas. También, como soy economista, tengo visión internacional.

¿Cómo convenció a Tunja que lo hizo ganar la alcaldía?

El programa de Gobierno son planes realizables, pero también planes con visión, no se trata solo de tapar un hueco o poner un tubo, sino que se trata de posicionar Tunja a 50 o 100 años. Problemas así principales que tenemos son la consecuencia directa de que Tunja nunca ha sido pesando como una ciudad, sino como pueblo.

Yo soy profesor, no político, la gente está cansada de la clase política que tiene el municipio atado en el subdesarrollo. La gente no tiene confianza en políticos, pero sí en profesores.

También tenemos el marketing moderno, supimos aprovechar algo de los medios, tengo un perfil mediático que nos ha ayudado a crecer y también la honestidad.