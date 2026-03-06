Daniela Mucutuy fue reclutada cuando iba a la escuela en Caquetá: la tragedia que sigue a esta familia

La identificación de una de las víctimas menores de edad halladas tras los recientes enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare reveló una dolorosa historia que vuelve a poner el foco sobre el reclutamiento infantil en Colombia.

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Se trata de Daniela Mucutuy, prima de los cuatro hermanos que en 2023 protagonizaron una de las historias de supervivencia más impactantes del país al permanecer durante 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo.

El apellido de esa familia vuelve a ser noticia por una tragedia distinta, la muerte de una adolescente que había sido reclutada por una estructura armada ilegal.

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Daniela Mucutuy fue reclutada y asesinada por disidencias de ‘Iván Mordisco’

Daniela Mucutuy fue identificada entre los 11 menores de edad que figuran dentro de los 48 cuerpos hallados tras combates entre las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

La noticia causó conmoción entre los familiares de la menor, quienes recordaron que Daniela hacía parte de la misma familia de los niños que sobrevivieron durante semanas en la selva amazónica.

Fidencio Valencia, tío abuelo de la adolescente expresó su tristeza al conocer que una de las víctimas de los enfrentamientos era la joven a quien había conocido años atrás cuando residía con su familia en Bogotá.

El familiar recordó que la menor vivió durante un tiempo en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, antes de que su núcleo familiar regresara a la región amazónica.

Daniela fue reclutada en 2021 cuando aún estudiaba y residía en una zona cercana al río Caquetá.

La adolescente se encontraba cursando sus estudios cuando fue captada por integrantes de una estructura armada ilegal, según relató su tío abuelo.

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Alarmante balance de niños en poder de grupos armados

La Defensoría del Pueblo rechazó tanto la muerte de los menores en los enfrentamientos como la persistencia del reclutamiento infantil por parte de grupos armados ilegales.

La entidad advirtió que las cifras disponibles podrían ser inferiores a la realidad debido a la existencia de un subregistro sobre este delito.

Según los datos reportados por la Defensoría, el año 2025 terminó con 409 menores de edad en poder de grupos ilegales, una cifra que refleja la dimensión de una problemática que continúa afectando a la niñez colombiana.

La defensora del Pueblo reiteró que los niños y adolescentes no pueden seguir siendo víctimas del conflicto armado y llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer las acciones de protección para evitar que más menores terminen vinculados a organizaciones ilegales.

La identificación de Daniela entre las víctimas estableció una inesperada conexión entre dos hechos que marcaron a la misma familia: por un lado, la historia de supervivencia que captó la atención internacional y, por otro, una nueva tragedia relacionada con la violencia armada.