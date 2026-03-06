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Prima de los hermanos Mucutuy entre los 11 menores asesinados en combates de disidencias en Guaviare

La menor identificada como Daniela Mucutuy había sido reclutada por dididencias de las Farc en Caquetá.

Prima de los hermanos Mucutuy entre los 11 menores asesinados en combates en Guaviare
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
02:53 p. m.
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En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identidad de 11 menores de edad que fallecieron durante enfrentamientos armados entre facciones disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá en Guaviare.

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Entre las víctimas se encuentra una prima de los cuatro hermanos Mucutuy, quienes protagonizaron un caso de supervivencia que conmovió al país tras permanecer 40 días en la selva del Caquetá después de un accidente aéreo.

Fidencio Valencia, tío abuelo de una de las menores fallecidas, a quien identificaron las autoridades como Daniela Mucutuy, habló sobre las circunstancias que llevaron a la tragedia.

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Prima de los hermanos Mucutuy fue reclutada y asesinada por disidencias

De acuerdo con el testimonio de Fidencio Valencia, la menor nació en Bogotá, pero fue trasladada al departamento de Caquetá, donde posteriormente fue reclutada por grupos armados ilegales.

Aseguró que la conoció desde los tres años, que la vio crecer.

Valencia explicó que la familia se había trasladado hasta el departamento de Caquetá para buscar un mejor futuro, pero lamentó que en ese territorio la menor terminara vinculada a las disidencias de Iván Mordisco.

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Familiar de los hermanos Mucutuy fue masacrada por las disidencias

Los enfrentamientos entre las facciones disidentes de alias Iván Mordisco y alias Calarcá han dejado un saldo fatal que incluye la muerte de estos once menores de edad, cuyas identidades fueron confirmadas por las autoridades forenses.

La presencia de menores reclutados en grupos armados ilegales continúa siendo una problemática grave en zonas rurales de Colombia, particularmente en departamentos como Caquetá.

Daniela Mucutuy, una de las menores asesinada en combates sería prima de los niños Mucutuy: Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin, quienes sobrevivieron más de un mes en la selva amazónica tras el accidente aéreo del 1 de mayo de 2023, en el que murió su madre.

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