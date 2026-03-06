¿Cómo funciona la Ley Sara Sofía contra la desaparición de menores?

Colombia cuenta desde ahora con una herramienta tecnológica para combatir la desaparición de menores. La Ley Sara Sofía fue sancionada para activar un sistema de alertas masivas que notificará a los ciudadanos cuando un niño sea reportado como desaparecido en su zona.

El senador Alejandro Chacón, autor de la iniciativa, explicó que en el período 2020-2021 se reportaron más de 27.000 menores desaparecidos en Colombia, de los cuales 14.000 regresaron a sus hogares y más de 480 fueron encontrados sin vida.

Esta es una ley muy linda porque lo que protege son los menores en Colombia, extraviados.

¿Cómo funciona la Ley Sara Sofía para niños desaparecidos?

Cuando un padre o adulto responsable reporte la desaparición ante la Policía Nacional o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estas entidades podrán activar una alerta que llegará a los teléfonos celulares de personas ubicadas en el área donde ocurrió la desaparición.

"En menos de una hora pueden activar en cinco o diez minutos", explicó Chacón. El mensaje incluirá la fotografía del menor, descripción física, información sobre su vestimenta, datos de contacto de los padres y las autoridades.

La notificación interrumpirá el funcionamiento normal del teléfono, apareciendo en color rojo y ocupando el 70% de la pantalla.

La cobertura de las alertas se ampliará progresivamente. Durante los primeros momentos se concentrará en el área inmediata de desaparición, pero se extenderá gradualmente durante tres días, considerando que un menor puede ser trasladado rápidamente a otro municipio.

Adicionalmente, Migración Colombia activará protocolos en las fronteras y notificará a países vecinos para evitar que el menor sea sacado del territorio nacional.

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El respaldo del sistema de la Ley Sara Sofía

La ley requirió un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, debido a que implica el manejo de datos personales y tiene carácter de ley estatutaria. Una vez sancionada, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones tiene un plazo máximo de seis meses para reglamentarla e implementarla.

Según Chacón, la norma fue concertada con el ICBF, la Policía Nacional y las empresas de telefonía celular, que ya cuentan con la tecnología necesaria para activar las alertas en cuestión de minutos.

Colombia no tenía esa obligación legal que hoy se tiene a través de esta ley.

El sistema elimina la práctica de esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda formal de un menor desaparecido, permitiendo una respuesta inmediata basada en el principio de solidaridad ciudadana contemplado en la Constitución.