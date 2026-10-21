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Denuncia contra el expresidente Petro ante la Comisión de Acusación por el ‘Pacto de Valledupar’

Los congresistas que presentaron las denuncias quieren que se esclarezca este escándalo.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 21 de 2026
11:54 a. m.
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Un nuevo escándalo sacude al gobierno del expresidente Gustavo Petro. La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y Salvatore Mancuso aseguraron que hubo un ‘Pacto de Valledupar’ en el que se les habrían hecho ofrecimientos a los exparamilitares.

¿Gustavo Petro tendría responsabilidad en el presunto pacto con exparamilitares en Valledupar?
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El señalado hecho se dio en octubre de 2025 y, según lo mencionado por Mancuso, delegados del gobierno les habrían pedido a los 11 excomandantes acusar con falsos testimonios a tres personas: al expresidente Álvaro Uribe, al entonces candidato y hoy presidente Abelardo de la Espriella y a Germán Vargas Lleras.

¿Qué fue el ‘Pacto de Valledupar’?

Al parecer, les habrían ofrecido colonias agrícolas como forma de resocialización, excarcelaciones de exparamilitares designados como gestores de paz e incluso revisar las extradiciones.

Por estos hechos, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para examinar estos graves señalamientos y las posibles implicaciones para el exmandatario.

Asimismo, congresistas del partido Salvación Nacional radicaron ante la comisión una denuncia contra Petro con el fin de esclarecer. Carol Borda, una de las representantes mencionadas en el documento, habló con Noticias RCN.

Denuncia presentada por varios congresistas

En resumidas palabras, la congresista sostuvo que se busca una investigación en contra del exjefe de Estado para saber si efectivamente dio órdenes directas de los ofrecimientos bajo el marco de la política de paz.

Fiscalía compulsó copias para que se investigue a Petro por el ‘Pacto de Valledupar’
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Se debe tener en cuenta que el pacto habría ocurrido a cinco meses de las elecciones, lo cual, según contó Borda, pudo haber tenido implicaciones políticas o una persecución a la oposición de ese momento.

“El expresidente Petro es el responsable político y, con toda la información que ya se ha establecido, tenemos la posibilidad de iniciar un proceso y que la comisión llame a declaratoria para esclarecer (…) Creemos que lo que ha salido a la luz es suficiente para investigar”, expuso.

Si los señalamientos son ciertos, Borda explicó que el expresidente podría estar respondiendo por desarrollo de actos criminales.

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