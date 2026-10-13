CANAL RCN
Colombia

Cachorros fueron hallados amarrados y entre sus heces en un criadero ubicado en Guatapé

Dentro de los hallazgos se evidenciaron las pésimas condiciones en las que se encontraban los caninos de raza.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
11:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un indignante hallazgo fue compartido por la senadora animalista Andrea Padilla, quien dio a conocer detalles del nuevo rescate, por parte de las autoridades, que permitió la aprehensión de varios animales que eran usados por un criadero ilegal en Guatapé, Antioquia.

Este nuevo caso ha abierto una vez más el debate sobre las normas que deben regular la venta de animales, las condiciones bajo las que están siendo regulados los criaderos y la explotación a la que varias especies son sometidas para su reproducción forzada.

Cámaras de seguridad registraron a un conductor que atropelló a un perro y huyó sin ayudarlo en Antioquia
RELACIONADO

Cámaras de seguridad registraron a un conductor que atropelló a un perro y huyó sin ayudarlo en Antioquia

Rescatan animales en criadero de Guatapé, Antioquia

El hallazgo, compartido por la senadora Andrea Padilla, deja ver imágenes del criadero, presuntamente ilegal, en el que se encontraban decenas de perros y cachorros de razas como Pitbull y Salchicha que estaban encadenados, entre sus propias heces y en condiciones deplorables.

Así mismo, los animales fueron hallados en un espacio con casas improvisadas, en medio de basura, baldes, plásticos, tablas, entre otros elementos de reciclaje. Según la senadora Padilla, dentro de los hallazgos también se lograron rescatar gallos que, al parecer, estaban siendo usados para pelear.

Todos los animales fueron rescatados y el presunto dueño de dicho establecimiento será investigado con proceso policivo bajo la ley 2455 de 2025 por el presunto delito de maltrato animal.

Iguana fue golpeada y perseguida por trabajador en la Universidad San Martín de Puerto Colombia
RELACIONADO

Iguana fue golpeada y perseguida por trabajador en la Universidad San Martín de Puerto Colombia

¿En Colombia hay leyes que prohíben la venta de animales?

Actualmente, en Colombia no hay normas que prohíban los criaderos de animales domésticos. Pese a que en Bogotá esta práctica se permite en zonas rurales bajo condiciones específicas, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer que muchos de estos establecimientos no cumplen con las condiciones requeridas.

“Los animales son quienes más lo sufren. Muchos viven en condiciones deplorables, hacinados en pequeños espacios, con mala higiene, sin agua suficiente, sin una alimentación adecuada y sin atención veterinaria. Las hembras son obligadas a reproducirse de manera constante, lo que evidencia sobreexplotación, negligencia y abandono que afectan gravemente su salud y su bienestar”, aseguró el IDPYBA.

Finalmente, autoridades, rescatistas y fundaciones han hecho llamados y campañas en pro de la adopción de animales sobre la compra de los mismos.

“Optar por la adopción no solo evita apoyar este tipo de prácticas que comercializan la vida, sino que también le brinda una oportunidad a un animal que realmente necesita un hogar. Por eso, el llamado es claro: adoptar, no comprar”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría llama a Eva Ferrer tras explosivos señalamientos contra Verónica Alcocer

La Guajira

Crisis en salud: recién nacida murió durante un traslado de emergencia en La Guajira

Cartagena

Hallan sin vida a reconocida cocinera tradicional en Cartagena: esto se sabe

Otras Noticias

Artistas

¿Qué es la parálisis cerebral, condición que tenía RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

Síntomas y tratamientos de la parálisis cerebral, condición que tenía el actor RJ Mitte.

España

Reyes de España visitan Ceuta tras grave crisis migratoria

La agenda de los reyes se extiende hasta el miércoles e incluye la visita al cementerio donde reposan los cuerpos de los migrantes que se ahogaron intentando la travesía.

Accidente de tránsito

Patinetas eléctricas: expertos alertan sobre los principales riesgos frente a siniestros viales

Subsidios

Feria de Vivienda para Mujeres en Bogotá: cómo inscribirse en octubre y cuáles son los requisitos

Champions League

Regresa la Champions League con estos partidos: Luis Díaz y más colombianos tendrán acción