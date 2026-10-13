Cachorros fueron hallados amarrados y entre sus heces en un criadero ubicado en Guatapé

Un indignante hallazgo fue compartido por la senadora animalista Andrea Padilla, quien dio a conocer detalles del nuevo rescate, por parte de las autoridades, que permitió la aprehensión de varios animales que eran usados por un criadero ilegal en Guatapé, Antioquia.

Este nuevo caso ha abierto una vez más el debate sobre las normas que deben regular la venta de animales, las condiciones bajo las que están siendo regulados los criaderos y la explotación a la que varias especies son sometidas para su reproducción forzada.

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Rescatan animales en criadero de Guatapé, Antioquia

El hallazgo, compartido por la senadora Andrea Padilla, deja ver imágenes del criadero, presuntamente ilegal, en el que se encontraban decenas de perros y cachorros de razas como Pitbull y Salchicha que estaban encadenados, entre sus propias heces y en condiciones deplorables.

Así mismo, los animales fueron hallados en un espacio con casas improvisadas, en medio de basura, baldes, plásticos, tablas, entre otros elementos de reciclaje. Según la senadora Padilla, dentro de los hallazgos también se lograron rescatar gallos que, al parecer, estaban siendo usados para pelear.

Todos los animales fueron rescatados y el presunto dueño de dicho establecimiento será investigado con proceso policivo bajo la ley 2455 de 2025 por el presunto delito de maltrato animal.

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¿En Colombia hay leyes que prohíben la venta de animales?

Actualmente, en Colombia no hay normas que prohíban los criaderos de animales domésticos. Pese a que en Bogotá esta práctica se permite en zonas rurales bajo condiciones específicas, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer que muchos de estos establecimientos no cumplen con las condiciones requeridas.

“Los animales son quienes más lo sufren. Muchos viven en condiciones deplorables, hacinados en pequeños espacios, con mala higiene, sin agua suficiente, sin una alimentación adecuada y sin atención veterinaria. Las hembras son obligadas a reproducirse de manera constante, lo que evidencia sobreexplotación, negligencia y abandono que afectan gravemente su salud y su bienestar”, aseguró el IDPYBA.

Finalmente, autoridades, rescatistas y fundaciones han hecho llamados y campañas en pro de la adopción de animales sobre la compra de los mismos.

“Optar por la adopción no solo evita apoyar este tipo de prácticas que comercializan la vida, sino que también le brinda una oportunidad a un animal que realmente necesita un hogar. Por eso, el llamado es claro: adoptar, no comprar”.