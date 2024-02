Joven recorre toda Colombia buscando a su mamá desaparecida hace dos años

Sergio Danilo Vergara es un joven que lleva dos años buscando a su madre Rosalba Velandia. En su incansable propósito ha viajado por diferentes partes de Colombia.

"Cada cosa que vivo a diario es muy dolorosa, la ausencia de una madre. Usted no la compra en una tienda, usted no puede decir que puede seguir su vida normal, su vida cambia rotundamente desde el principio que desaparece hasta acá. Vivo una vida de dolor y la extraño mucho, me hace mucha falta", aseguró el joven que ha llegado a Medellín en búsqueda de su mamá.

Le puede interesar: Sigue la búsqueda de Ana María Knezevich, colombiana desaparecida desde hace más de dos semanas en España

El joven ha recorrido 1.000 kilómetros buscando noticias de su madre de la que no sabe nada desde el 14 de julio de 2022 cuando Rosalba Velandia desapareció en Piedecuesta, Santander.

El último registro de la mujer es de videos captado por cámaras de seguridad en los que se la ve caminando cerca del peaje del Cañón de Chicamocha y luego sentada en un restaurante.

¿Cómo desapareció Rosalba Velandia?

Sergio Danilo dice que la desaparición de su mamá no fue forzada pues, según explica, Rosalba llevaba dos años en un proceso por depresión. “De un momento a otro abrió la puerta de la casa y se fue, yo el último contacto que tuve con ella fue una pizza que le entregué en la noche y yo le dije que al otro día no iba, que ahí le quedaba todo en la cocina y al siguiente día que fui ya no estaba", cuenta su hijo, quien asegura, agotará todas las medidas para encontrar a su mamá.

También:

A tal punto llega la determinación del joven que vendió todo lo que tenía y ahora recorre todo el país para encontrar a su mamá.

¿Cómo ayudar a Sergio?

En su búsqueda incansable, Sergio Danilo Vergara creó un perfil en redes sociales que se llama Mi Mamita Aparecerá, disponible en Facebook, Instagram y X (antes Twitter), en estas páginas publica actualizaciones sobre el estado de la búsqueda.

"Yo tengo la esperanza de que alguien me escriba, de que alguien me etiquete en redes sociales en un espacio que creé que se llama Mi Mamita Aparecerá, siempre le he dicho mi mamita y aparecerá porque tengo esa fe", afirma Sergio.

Perfil de X:

Perfil de Instagram:

¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

Para reportar una desaparición puede pedir la activación de un Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), para ello debe acudir a un CAI, una estación de la Policía, a un juzgado o a la Fiscalía General de la Nación, preferiblemente a la Unidad de Reacción Inmediata.

De manera adicional puede hacer un reporte oficial de la desaparición de la persona en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) que funciona como una base de datos, por ello la información de la persona desaparecida queda registrada en el Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y se le puede hacer seguimiento online en la página de Consultas públicas sobre desaparecidos y cadáveres.