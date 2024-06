Reforma pensional: todo lo que traerá el nuevo sistema para el bolsillo de los colombianos

El Gobierno tuvo una victoria en el Congreso con la aprobación de la reforma pensional. Tras siete horas de discusión, evacuación de impedimentos y recusaciones, fue aceptada la proposición de aprobar el texto tal y como venía del Senado.

La proposición obtuvo 86 votos a favor y 37 en contra. La polémica estuvo en que algunos congresistas calificaron este mecanismo como ‘pupitrazo’. ¿Qué vendrá de ahora en adelante para el bolsillo de los colombianos con esta reforma?

La reforma pensional pasó los debates en el Congreso. Foto: Prensa Cámara.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma?

Lo primero que toca tener en cuenta es la entrada de la reforma. El cambio en el sistema se pondrá en marcha el 1 de julio de 2025; es decir, en un año y 13 días.

¿Cómo funciona el sistema pensional? Actualmente existen dos alternativas para los colombianos: Colpensiones y los fondos privados. El primero corresponde a la entidad del Estado que hace parte del Régimen de Prima Media. Por su parte, la segunda opción corresponde al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en el cual el dinero no ingresa a un fondo común como en Colpensiones, sino que están en una cuenta de ahorros individual.

El nuevo sistema reconocerá las siguientes prestaciones: de vejez, invalidez, sobreviviente, auxilio funerario, indemnización sustitutiva y/o devolución de aportes de invalidez y muerte; y el pago de incapacidades.

¿Cómo funcionará el sistema de pilares?

Con la llegada de la reforma, el sistema se cambiará por un modelo de pilares: solidario, contributivo, semicontributivo y de ahorro personal.

El pilar solidario lo integrarán personas en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, quienes podrán recibir subsidios provenientes del Presupuesto General y la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Personal sin afectar el programa Colombia Mayor.

Según el texto aprobado por Senado y acogido por la Cámara, el pilar está dirigido “para garantizar una renta básica solidaria para para amparar las condiciones mínimas de subsistencia de los adultos mayores pobres y de hombres mayores de 55 años con discapacidad o mujeres mayores de 50 años que sin ser considerados adultos mayores, poseen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y no poseen una fuente de ingresos que garantice su vida digna”.

La reforma fue impulsada por el Ministerio del Trabajo. Foto: MinTrabajo.

Con respecto al pilar semicontributivo, estará integrado para personas afiliadas que a los 65 años en hombres y 60 años en mujeres, no hayan cumplido los requisitos para acceder a la pensión, pero hayan contribuido entre 300 y 1.000 semanas. Ellos recibirán un beneficio económico también financiado por el PGN y con sus propios aportes.

¿Cómo será la cotización en Colpensiones y fondos privados?

El pilar contributivo está dirigido a los trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y personas con capacidad de pago para efectuar las cotizaciones.

Aquí está uno de los puntos más importantes del proyecto, la forma en la cual se cotizará en Colpensiones y fondos privados.

Para lograr esto, se dispondrá del pilar de prima media: “Está integrado por todas las personas afiliadas al sistema y recibirán las cotizaciones por parte de los ingresos base de cotización entre 1 y 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La cotización para este será con Colpensiones.

Ahora bien, el pilar complementario de ahorro individual estará integrado por las personas afiliadas al sistema cuyo ingreso supere los 2.3 salarios mínimos mensuales vigentes hasta los 25. Su dinero estará en un ahorro individual alcanzado con los rendimientos financieros.

En ese orden de ideas, el pilar contributivo ofrece una sola pensión, dividida en los valores del pilar de prima media con Colpensiones y el pilar de ahorro individual. Para este último, obligatoriamente toca cumplir con el requisito del pilar de prima media.

“Para quienes a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren afiliados a COLPENSIONES y no estén cobijados por el Régimen de Transición consagrado el artículo 76 de esta ley, que coticen por encima de los dos punto tres (2.3) smlmv deberán seleccionar una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual dentro de los primeros seis (6) meses, contados a partir de la expedición de la presente ley. En caso de no hacerlo, serán asignados aleatoriamente”, explica el texto.

La cotización al pilar contributivo será del 16% del ingreso base de cotización. Los empleados pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante. De esa contribución, hay cargos adicionales destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, dependiendo del número de smlmv.

Los recursos del pilar contributivo de prima media serán administrados por el Banco de la República. Foto: Banco de la República

Un cuarto pilar externo será el de ahorro voluntario, integrado por personas que hagan un ahorro particular con los mecanismos del sistema financiero. Estos aportes serán inembargables y podrían entrar en un sistema de equivalencias para completar los requisitos para acceder a pensión. En este pilar no se aplican los pilares contributivo y semicontributivo.

¿Cómo será la administración del Banco de la República?

Uno de los puntos más importantes en el Senado fue dejarle la administración del dinero al Banco de la República. Si bien se sigue cotizando en Colpensiones, el Banco mantendrá los recursos del pilar contributivo en prima media. El Comité Directivo tendrá que rendir informes de gestión en el Congreso.

¿Cómo funcionará el fondo de solidaridad pensional?

Un fondo clave será el de solidaridad pensional, dispuesto para ampliar la cobertura y subsidiar las cotizaciones del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez de los grupos poblacionales con condiciones socio económicas que no puedan cotizar en el pilar contributivo (trabajadores independientes, rurales, campesinos, desempleados, artistas, deportistas, mujer en ejercicio de la economía del cuidado, madres de hogares comunitarios, voluntarios, personas en condición de discapacidad, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros).

La contribución a este fondo partirá de aportes adicionales en el pilar contributivo, dependiendo de la cantidad de salarios mínimos de los cotizantes. También habrá recursos de entidades territoriales y donaciones.

¿Cuál será la edad para pensionarse?

El artículo 32 de la reforma explica que para acceder a la pensión integral de vejez, el afiliado tendrá que tener 57 años si es mujer y 62 si es hombre. Además, deberá cotizar mínimo 1.300 semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1 de enero de 2025, las semanas para mujeres se reducirán parcialmente hasta llegar a 1000 semanas de cotización en 2036.

¿Qué beneficios tendrán las poblaciones especiales?

Un punto de la reforma corresponde al beneficio que tendrán madres o padres con hijos en condición de discapacidad o inválidos. Ellos tendrán derecho a recibir una pensión especial de vejez en cualquier edad.

Para las mujeres con hijos en el pilar contributivo de prima media, podrán reducir las semanas hasta llegar a 850 semanas (menos 150). Es decir, por cada hijo y máximo tres, podrán reducir 50 semanas. El beneficio solamente aplica para mujeres que luego de agotar el sistema de equivalencias o tienen disponibles recursos en el componente complementario de ahorro individual y no hayan completado el requisito de las semanas.

La prestación anticipada de vejez estará disponible para afiliados que cumplida la edad y con la vigencia de la reforma, no hayan reunido las semanas totales, pero tengan más de 1.000. El proyecto también explica con detalles lo necesario para contar con la pensión familiar.

En la reforma se contempló un trato especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos.

¿Cómo funcionará la transición?

Cabe mencionar que el nuevo sistema no aplicará para todas las personas. Las mujeres con 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, no se acogerán al modelo. Los cotizantes que no cumplan con esto, sí harán parte de la transición. El traslado se llevará a cabo en los próximos dos años de entrada en vigor la ley.