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Capturan a alias La Morocha, cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' en Caquetá

Diana Milena Agudelo es hermana de Urías Perdomo. Es señalada, entre otros, de reclutamiento, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro.

Foto: @ABDELAESPRIELLA en X

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
10:11 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella informó la captura de Diana Milena Agudelo, alias La Morocha, en Cartagena del Chairá. En la operación también fueron detenidos dos integrantes de su esquema de seguridad u se incautaron una pistola y una escopeta.

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De acuerdo con las autoridades, 'La Morocha' era la encargada de las extorsiones para la estructura narcoterrorista Rodrigo Cadete.

"Registra tres órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos", señaló el mandatario colombiano.

¿Cuál es el prontuario de alias La Morocha?

'La Morocha' por quien las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos es señalada de reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado.

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Además habría promovido la expansión de cultivos ilícitos y la responsable del confinamiento de la población en el departamento de Caquetá.

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