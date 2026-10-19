Día decisivo para el Presupuesto General de la Nación 2027 ¿Habrá consenso o se aprobará por decreto?

El futuro del Presupuesto General de la Nación 2027 se definirá, a más tardar, el martes, 20 de octubre en el Congreso de la República.

En diálogo con Noticias RCN el senador Carlos Meisel explicó que, si no se aprueba el lunes, 19, o el martes, 20, “tendrá que decretarse, lo que no sería una buena noticia para el país. Se tiene hasta mañana a las 11:59 de la noche (…) estamos cogidos de tiempo”.

Indicó que, si bien “no es el presupuesto soñado para nadie, ni para el Gobierno, ni para el Congreso, ni para la inversión, ni para el país”, sería un buen mensaje, “trabajar en conjunto con el Congreso”.

¿Llegar a un acuerdo o la ‘dictadura fiscal’?

De no lograrse un acuerdo en las plenarias de ambas cámaras, en las próximas horas, el Presupuesto General tendrá que aprobarse vía decreto. La vía conocida como “dictadura fiscal”, que utilizó los últimos años el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con Meisel, “el presupuesto general de la nación para 2027 es, en más de un 90% lo aprobado en primer debate”. El Congreso, según explicó, devolvió el “presupuesto que radicó el Gobierno Petro al nuevo Gobierno, para no modificarlo por partes, sino para darles libertad de radicar un presupuesto nuevo, con el que se sinceraron las cuentas y nos enteramos de compromisos, deudas, que suman 148 billones de pesos”.

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Senador hizo un llamado a presentar, cuanto antes, la ‘Ley de rescate’ que prometió el Gobierno:

En la recta final del Presupuesto General de la Nación 2027 en el Congreso, el senador Meisel hizo un llamado al Gobierno Nacional a radicar, cuanto antes, “la denominada ‘Ley de rescate’, para poder estar tranquilos ¿En qué va a consistir el ajuste, los recortes y cómo van las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional? El déficit del PIB está en 9,8%”, se preguntó.

Además, señaló que una posible salida “a mediano plazo a la crisis sería 1. Hacer un esfuerzo en el gasto, para aliviar el monto del déficit, 2. Trabajar en los diálogos del Gobierno con el FMI y 3. No incrementar los impuestos. Este país necesita volver a la senda de una economía que crezca”.