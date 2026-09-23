Aprueban en primer debate recorte de $170.000 millones a la JEP en el PGN de 2027

Este miércoles las comisiones económicas del Congreso alcanzaron un acuerdo y aprobaron varios artículos del Presupuesto General de la Nación de 2027.

Según la información conocida por este medio, con 65 votos a favor y 1 en contra, las comisiones autorizaron el artículo 2 en el que se establecieron los rubros que tendrá cada sector.

Aprueban en primer debate el Presupuesto General de la Nación para el 2027

Entre ellos, quedó aprobado uno de los puntos más polémicos que proponía un recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por otro lado, se estableció la adición de $2 billones al Ministerio de Salud que estaban en el Ministerio de Hacienda.

"La medida responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia".

Tras el anuncio, el magistrado Raúl Sánchez reaccionó a la decisión y aseguró ante las comisiones económicas que esta es la primera vez que una entidad del Estado es “sometida a la quiebra”.

Dentro de la discusión también se establecieron dos proposiciones que permiten una adición de $500 mil millones para el Sena y un aumento de recursos para Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Registraduría y el CNE.

Adicional a lo aprobado, se incluyeron nuevos artículos enfocados en brindar recursos para fortalecer la seguridad ciudadana a través del Fondo Nacional de Seguridad y permitir una autonomía presupuestal al Consejo Nacional Electoral.

¿Qué sigue ahora para el Presupuesto General de la Nación?

En el resumen de la jornada, las comisiones económicas aprobaron con 56 votos por el sí y 11 en contra, en primer debate el Presupuesto General de la Nación de 2027.

Ahora, falta que el presupuesto se someta a dos nuevos debates, uno correspondiente a la plenaria del Senado y otro en la Cámara de Representantes.