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Comisiones económicas aprobaron el monto del presupuesto General de la Nación presentado por el MinHacienda para 2027

También durante la jornada, la Comisión Cuarta de la Cámara negó la proposición del Pacto Histórico para dejar el monto del PGN en 596,6 billones de pesos.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 14 de 2026
05:43 p. m.
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Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron el lunes, 14 de septiembre, el monto del presupuesto general de la nación (PGN), presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para 2027.

Con la decisión, el monto del presupuesto de gastos del Gobierno colombiano para 2027 será de 634,9 billones de pesos.

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Monto del PGN para 2027 fue aprobado por mayorías en el Congreso:

El monto del PGN para 2027 fue aprobado por mayorías en el Congreso. En la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes se registraron 22 votos por el “Sí” y 6 por el “No”; en la Comisión Cuarta del Senado, 11 votos por el “Sí” y 4 por el “No”; en la Comisión Tercera del Senado, 9 votos por el “Sí” y 3 por el “No” y en la Comisión Tercera de la Cámara, 22 votos por el “Sí” y 5 por el “No”.

Además, durante la jornada, la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes hundió la propuesta del Pacto Histórico para dejar el PGN de 2027 en 596,6 billones de pesos.

La primera propuesta de monto para el PGN 2027 había sido devuelta por el legislativo para permitir al Gobierno de De la Espriella incorporar los gastos extra generados por el sismo de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto.

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Un PGN mayor bajo promesa de reducir el gasto público:

Días antes, el ministro Gómez Martínez explicó que el monto del PGN presentado por el Gobierno de De la Espriella era 59,3 billones mayor al corregir “los errores e ilegalidades del presupuesto presentado por el Gobierno Petro que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas, entre otros”.

Sin embargo, la actual administración se mantiene en su promesa de reducir el gasto público, empezando con su denominada Ley Rescate, una reforma fiscal, con la que pretende disminuir el déficit.

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