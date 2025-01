Director de la CAR reveló cuándo empezaría la temporada de lluvias: ¿Qué pasará con los embalses?

A partir de este 7 de enero de 2025 vuelve el racionamiento de agua en Bogotá y municipios aledaños. La medida se levantó durante las festividades de final e inicio de año.

Para conocer cuál será el futuro de la restricción y, principalmente, el pronóstico en el nivel de los embalses, Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estuvo en Noticias RCN entregando detalles.

¿Cómo han estado los embalses en estos primeros días del año?

“Desafortunadamente, no siempre que llueve en la ciudad, llueve en las áreas de influencia de los embalses. Hemos tenido un leve aumento del embalse de Chuza. Hace dos días, menos de 100.000 metros cúbicos por segundo, y en los demás embalses hemos recibido algunas precipitaciones, pero no encontramos todavía una tendencia ascendente en los niveles de los embalses, porque le seguimos extrayendo unos volúmenes de agua importantes”.

“Recordemos que estamos consumiendo cerca de 16 metros cúbicos por segundo. Esto es un volumen de agua impresionante. Si no hay aguaceros prolongados o intensos, no se compensará lo que les estamos extrayendo. En todo caso, estamos esperando que las precipitaciones nos colaboren para que en los siguientes meses no se sigan descendiendo sus niveles y podamos estar en la temporada seca con recursos hídricos suficientes”.

¿Cómo sería el comportamiento de las lluvias?

“Según el pronóstico y las predicciones del IDEAM, enero y febrero serán temporada seca, donde no vamos a tener precipitaciones en enero por encima de los registros históricos, sino por debajo”.

“En febrero, dice el IDEAM, esperamos unas precipitaciones ligeramente por encima de los históricos. Enero y febrero siempre han sido temporadas secas, donde no hay precipitaciones importantes”.

¿Cuándo esperar que llueva?

“Esperamos que llueva a partir de marzo, que es la temporada de lluvias ordinaria, la primera del año, que generalmente se extiende hasta mayo. Allí tenemos nosotros puestas nuestras esperanzas que entre marzo y mayo los niveles de los embalses se recuperen”.

¿Cuánto pueden disminuir los niveles en los embalses?

“Dependemos de qué precipitaciones se reciban y del compromiso de la ciudadanía que tiene que seguir ahorrando agua. Esperamos que en la segunda quincena de marzo y en abril-mayo, empiecen a recuperar sus niveles. En un escenario muy optimista, esperamos que para mayo estén por encima del 50% en todos los sistemas, ojalá sobre el 60%. Eso permitiría reevaluar las medidas”.

En caso de que no llueva en marzo, ¿qué pasaría?

“Esperemos que no lleguemos nunca a ese 36% en los niveles y a ese día cero, pero si llegáramos tendríamos que recomendarles a todas las empresas de servicios públicos que en sus planes de contingencia hagan más estrictas las medidas de racionamiento”.

“Tenemos que empezar ya en este 2025 a hacer las inversiones que se requieren en los ecosistemas, en las áreas de conservación y en sistemas alternos de abastecimiento. Aguas lluvias, estructurar nuevos proyectos de embalse, aguas subterráneas, reúso del recurso hídrico. Este tiene que ser el año de la ejecución de proyectos para que la ciudad tenga sistemas alternos que hoy desafortunadamente no tiene”.