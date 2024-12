Divisiones en Antioquia por la aplicación de la tasa de seguridad y convivencia

En el Termómetro Político se habla de las diferencias en Antioquia tras la aprobación de una polémica tasa de Seguridad y el bajo nivel de ejecución del Ministerio de Igualdad.

¿Divisiones en Antioquia por propuesta de seguridad del Gobernador de Antioquia?

Hay molestia en Antioquia tras la aprobación de la propuesta de la gobernación del departamento que habla de la creación de una tasa de Seguridad y Convivencia.

La molestia dividió al Centro Democrático pues por un lado, y en contra del nuevo tributo, está el expresidente Álvaro Uribe, quien ya mandó un mensaje de que la iniciativa no era conveniente, en esta misma línea está el representante Hernán Cadavid., y, por el otro lado, apoyando a Andrés Julián Rendón están la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal.

En Antioquia la división es total y pasa por alcaldes municipales, gremios y empresarios. Sin embargo, el capítulo más popular es el que protagonizan el gobernador versus el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, de hecho, este último advirtió que no permitiría que a través de la factura de EPM se cobrara dicho impuesto.

Ambos mandatarios decidieron saltarse esa diferencia y seguir trabajando en temas de desarrollo departamental. Es más, para demostrar que siguen siendo un sólido bloque político en la región, este viernes -y por primera vez en la historia- se juntaron alcalde y gobernador para darle la bienvenida a la navidad junto a los servidores públicos de cada entidad administrativa.

En materia de la polémica, el gobernador asegura que si el impuesto no se puede cobrar a través de EPM, no se pondrá en controversias con el alcalde Gutiérrez y buscará otro mecanismo de cobro. Aclaró, que Antioquia no es el primer departamento que crea ese tributo, en esa lista también están Valle, Sucre y Atlántico.

La ejecución del Ministerio de la Igualdad está en el 3%

Según pudo conocer Noticias RCN, el Ministerio de la Igualdad solo ha ejecutado el 3% de su presupuesto. Estos son los 3 datos más inquietantes.

El programa de las casas de la dignidad para atender a mujeres en condición de vulnerabilidad tenía un presupuesto asignado 31.500 millones de pesos. Sin embargo, no se ha construido ni una casa, no se han adecuado las actuales y no se ha atendido a ninguna mujer. La ejecución en esta caso está en cero.

El famoso programa de Jóvenes en Paz que buscaba beneficiar a 100.000 personas en 2024, tiene una asignación de 172.000 millones, está comprometido el 80% del presupuesto, pero solo ha beneficiado al 6,9% de los jóvenes proyectados.

Y el programa de Hambre Cero, con presupuesto de 270.000 millones, solo se han contratado 3.499 millones.