CANAL RCN
Colombia Video

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez para su madre, tras la muerte del artista

Lina Jiménez, hermana del fallecido artista Yeison Jiménez, publicó un desgarrador mensaje dedicado para su madre, tras la trágica noticia.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
08:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero, luego de sufrir un accidente aéreo en el municipio de Paipa, en Boyacá. El artista de 34 años no alcanzó a despedirse de sus familiares más cercanos, quienes ahora enfrentan la dolorosa noticia de su partida.

Restos de Yeison Jiménez y su mánager ya fueron entregados: faltan cuatro
RELACIONADO

Restos de Yeison Jiménez y su mánager ya fueron entregados: faltan cuatro

Desde su entorno familiar se han pronunciado sobre lo sucedido, principalmente con lo comentado en redes sociales por parte de su hermana, Lina Jiménez. Sin embargo, todavía no se ha hecho pública una reacción de su madre, Luz Mery Galeano.

El mensaje de Lina Jiménez para su madre

De momento, un mensaje por parte de su hermana ayuda a dimensionar el duelo que están atravesando. A través de una de sus historias de Instagram, Lina Jiménez compartió una foto de su madre junto a su hermano, en donde pide fortaleza tras lo sucedido.

Mamá, tenemos que ser fuertes. Dios mío, mamá.

Yeison Jiménez junto a su madre Lus Mery Galeano
FOTO: Lina Jiménez - IG

¿Qué ha dicho la hermana de Yeison Jiménez?

Además del conmovedor mensaje, también se pronunció para agradecer por los mensajes de condolencias que han recibido. "Estamos en familia. Saco las fuerzas para hacer este video".

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte
RELACIONADO

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte

Jiménez advirtió que en los últimos días han evidenciado que muchas cuentas se están haciendo pasar por la esposa de su hermano. "La cuenta de ella es privada. Toda la información será solamente a través de mis cuentas o las de mi hermano".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Ellos son los padres de Yeison Jiménez: así hablaba el artista de ambos

Yeison Jiménez

ATENCIÓN: importante ADVERTENCIA de la familia de Yeison Jiménez antes del homenaje público de último adiós

Neiva

Un menor de 11 años murió en atentado al director de la cárcel de Neiva

Otras Noticias

Gaza

Desde que Hamás e Israel alcanzaron una tregua, 100 niños han muerto en actos violentos en Gaza

Apenas en noviembre del 2025, miles de niños regresaron a clases, tras dos años de guerra.

Transmilenio

Gobierno no se guardó nada y le pidió a Transmilenio sustentar el aumento del pasaje

Desde el miércoles 14 de enero comenzará a regir el aumento de 350 pesos en el pasaje de Transmilenio y SITP.

Yeison Jiménez

Este fue el sueño que no alcanzó a cumplir Yeison Jiménez: tenía relación con los aviones

Luis Díaz

Técnico del Bayern Múnich frena comparaciones entre Luis Díaz y una leyenda del club

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?