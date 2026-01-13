Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez para su madre, tras la muerte del artista
Lina Jiménez, hermana del fallecido artista Yeison Jiménez, publicó un desgarrador mensaje dedicado para su madre, tras la trágica noticia.
Noticias RCN
08:02 a. m.
Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero, luego de sufrir un accidente aéreo en el municipio de Paipa, en Boyacá. El artista de 34 años no alcanzó a despedirse de sus familiares más cercanos, quienes ahora enfrentan la dolorosa noticia de su partida.
Desde su entorno familiar se han pronunciado sobre lo sucedido, principalmente con lo comentado en redes sociales por parte de su hermana, Lina Jiménez. Sin embargo, todavía no se ha hecho pública una reacción de su madre, Luz Mery Galeano.
El mensaje de Lina Jiménez para su madre
De momento, un mensaje por parte de su hermana ayuda a dimensionar el duelo que están atravesando. A través de una de sus historias de Instagram, Lina Jiménez compartió una foto de su madre junto a su hermano, en donde pide fortaleza tras lo sucedido.
Mamá, tenemos que ser fuertes. Dios mío, mamá.
¿Qué ha dicho la hermana de Yeison Jiménez?
Además del conmovedor mensaje, también se pronunció para agradecer por los mensajes de condolencias que han recibido. "Estamos en familia. Saco las fuerzas para hacer este video".
Jiménez advirtió que en los últimos días han evidenciado que muchas cuentas se están haciendo pasar por la esposa de su hermano. "La cuenta de ella es privada. Toda la información será solamente a través de mis cuentas o las de mi hermano".