Restos de Yeison Jiménez y su mánager ya fueron entregados: faltan cuatro

En medio de aplausos y canciones, fuertemente custodiados, sobre las 7:00 de la noche del lunes festivo, 12 de enero, fueron entregados a sus familias los restos del cantante Yeison Jiménez y su mánager, Jefferson Osorio.

Durante todo el día, a las afueras de la sede de Medicina Legal, en Bogotá, estuvieron coreando algunos de sus éxitos de manera ininterrumpida, esperando darle un último adiós.

La entidad informó que, en el transcurso del martes, 13 de enero, se entregarán los restos de los otros cuatro ocupantes de la avioneta: el piloto Hernando Torres; el primo del cantante, Juan Manuel Rodríguez; su personal manager, Óscar Marín, y su filmmaker, Weisman Mora.

Según Medicina Legal, de los cuatro cuerpos, dos ya fueron identificados y tratan de identificar a los otros dos con análisis de odontología forense.

Continúan los preparativos para despedir al cantante:

En las redes sociales, su equipo publicó un comunicado en el que informa que realizarán un homenaje en Bogotá. Se espera que, en el transcurso del martes, confirmen los detalles.

Mientras, en todo el país, sus seguidores se organizan para honrar el legado de uno de los máximos representantes del género popular.

“Fue una partida muy dura, deja un legado en la música regional popular y corazones destrozados, corazones tristes. Como él solía decirlo en vida, siempre será el mejor”, indicó un fanático, que esperaba a las afueras de Medicina Legal la noche del lunes.

Ministra de Transporte reveló nuevos detalles sobre el accidente:

En un último reporte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que el piloto, Hernando Torres, habría intentado regresar a la pista de despegue, al no alcanzar la altura necesaria.

“La aeronave, al parecer, realizó el despegue, sin una elevación adecuada, mantuvo el vuelo durante algunos minutos y, al parecer, hubo un intento de giro, que es interpretado, hasta ahora, como un intento por regresar a la pista. La colisión se registró a 2,1 kilómetros de distancia, en un cultivo de cebollas”, indicó.