Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte

La vida de Yeison Jiménez, el único artista de música popular que ha realizado 'sold out' en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se apagó el pasado 10 de enero de 2026.

El artista se presentaba esa noche en Marinilla, Antioquia, y abordó una aeronave en el Aeropuerto de Paipa sobre las 3:50 de la tarde.

Yeison Jiménez iba en compañía de Hernando Torres, que era el piloto, y de Juan Manuel Rodríguez, Jefferson Osorio, Óscar Marín y Weisman Mora, que eran integrantes de su equipo.

La aeronave, según se ha conocido en los videos revelados y en el inicio de la investigación, alcanzó a despegar, pero no pudo sobrevolar a una altura superior a los 50 metros de altura. Además, sobre las 4:09 de la tarde comenzó a precipitarse, cayó al suelo, rebotó y se explotó dos veces.

Tras esa tragedia aérea, los seis tripulantes fallecieron y Medicina Legal ya entregó los cuerpos de Yeison Jiménez y Jefferson Osorio, mientras que continúa trabajando en la identificación de los otros cuatro.

Además, Colombia se encuentra de luto, está a la expectativa de las exequias del 'niño de Manzanares' y ha escuchado constantemente sus éxitos durante todo el fin de semana.

¿Cuál ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte?

En el ranking de las primeras 50 canciones más escuchadas en Colombia en la actualidad, 'Destino final', de Yeison Jiménez y Luis Alfonso, está en la posición número 1.

En ese tema musical, Yeison Jiménez habló de la muerte y expresó que su último deseo era que su mamá le pudiera dar el último beso antes de partir.

Además, otras de las canciones de Yeison Jiménez que más se han escuchado en los últimos días son:

¿Por qué la envidia?

Ya no mi amor.

Aventurero.

Vete.

Ni tengo ni necesito.

Hasta la madre.

El mejor.

Este fue el desgarrador mensaje de Yeison Jiménez tras su muerte

Unas horas después del fallecimiento de Yeison Jiménez, su webmaster se pronunció en la cuenta oficial del artista e indicó que le había tocado escribir el mensaje más triste de su vida.

""Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente", se redactó en el comunicado.

"Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante", se agregó.