Trump anuncia sanciones a Colombia tras negativa de Petro a recibir deportados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con una serie de represalias contra el gobierno de Gustavo Petro, luego de que Colombia negara la entrada de dos aviones con migrantes deportados desde territorio estadounidense.

A través de un comunicado, Trump calificó a los ciudadanos retornados como "criminales ilegales" y aseguró que la decisión del presidente Petro ha puesto en riesgo la seguridad nacional de EE. UU.

Las medidas anunciadas por Trump contra Colombia

En respuesta a la negativa del gobierno colombiano, Trump ordenó la implementación inmediata de una serie de sanciones económicas y migratorias contra el país, entre ellas:

Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos colombianos que ingresen a Estados Unidos, los cuales se duplicarán al 50% en una semana. Prohibición de viaje y revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano, aliados y simpatizantes del presidente Petro. Sanciones migratorias extendidas a los miembros del partido de gobierno y sus familiares. Inspecciones reforzadas por razones de seguridad nacional a todos los ciudadanos y mercancías procedentes de Colombia. Sanciones financieras y bancarias a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

"Estas medidas son solo el comienzo", advirtió Trump, señalando que no permitirá que el gobierno colombiano incumpla sus "obligaciones legales" en materia de deportaciones.

Petro y sobre su "defensa de la dignidad migratoria"

El anuncio de Trump llega tras la postura firme adoptada por el presidente Gustavo Petro, quien desautorizó el ingreso de los vuelos con deportados argumentando la falta de garantías para un trato digno de los connacionales. Petro ha insistido en que Colombia solo aceptará a sus ciudadanos si se establecen protocolos adecuados y si se realizan en aviones civiles.

Además, el mandatario colombiano reveló que más de 15.000 estadounidenses residen en Colombia de manera irregular, instándolos a regularizar su situación y sugiriendo que el diálogo bilateral sobre temas migratorios, como la crisis del Darién, no debe congelarse.

Tensiones diplomáticas en aumento

La decisión de Trump de imponer sanciones agrava las tensiones diplomáticas entre ambos países, que ya habían sufrido un revés con el cierre de la sección de visas de la Embajada de EE. UU. en Bogotá.

Colombia, por su parte, ha recibido apoyo de otros países de la región, como Brasil, que recientemente denunció trato degradante a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos. El gobierno brasileño ha elevado protestas formales y exige explicaciones por las condiciones inhumanas denunciadas por los migrantes.

Posibles efectos económicos para Colombia

Las sanciones anunciadas por Trump podrían tener un impacto significativo en la economía colombiana, dado que Estados Unidos es su principal socio comercial. La imposición de aranceles del 50% podría afectar gravemente las exportaciones de productos clave como el café, las flores y el petróleo, lo que generaría incertidumbre en el sector empresarial y financiero del país.

Sin embargo, el gobierno colombiano ha manifestado su intención de defender la soberanía y la dignidad de sus ciudadanos frente a las presiones de Washington, priorizando un enfoque de respeto a los derechos humanos en las políticas migratorias.

¿Qué sigue en la relación bilateral?

Con la implementación de estas medidas, la relación entre Colombia y Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Se espera que el gobierno de Petro responda oficialmente a las sanciones en las próximas horas, mientras que sectores políticos y económicos del país analizan las posibles repercusiones de esta crisis diplomática.

El mensaje completo de Donald Trump sobre las sanciones a Colombia

"Me acaban de informar que a dos vuelos de repatriación desde los Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La negación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi Administración que tome inmediatamente las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas:

-Aranceles de emergencia del 25 % sobre todos los bienes que llegan a los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25 % se elevarán al 50 %.

-Una prohibición de viajar y revocaciones inmediatas de visa para los funcionarios del gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios.

-Sanciones de visado para todos los miembros del partido, familiares y partidarios del gobierno colombiano.

-Inspecciones mejoradas de aduanas y protección fronteriza de todos los ciudadanos colombianos y carga por motivos de seguridad nacional.

-Sanciones del Tesoro, Bancarias y Financieras de la IEEPA que se impondrán plenamente.

Estas medidas son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano incumpla sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que obligaron a los Estados Unidos”