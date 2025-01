Mamá de las niñas que murieron en incendio en Soacha relató los momentos antes de la tragedia

Un incendio en el municipio de Soacha, Cundinamarca, dejó una tragedia. Dos niñas de 4 y 7 años murieron calcinadas en su vivienda, ubicada en el barrio Ducales, mientras su madre se había ausentado para llevar a otra hija al colegio.

Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron al menos cuatro casas y dos vehículos. En medio del caos, Gloria Isabel Martínez, madre de las menores, llegó al lugar sin imaginar que su hogar estaba envuelto en llamas y que sus hijas no habían logrado salir.

Antes de recibir la trágica confirmación de que sus hijas habían fallecido, Gloria Isabel Martínez relató entre lagrimas los momentos previos al incendio y la desesperación por encontrarlas.

Yo fui a llevarlas y así por esas me devolví rápido y las dejé a ellas almorzando. Y cuando venía yo, yo venía caminando rápido y me llamó una vecina que tiene un negocio allá arriba, que vive por la cuadra, y me dijo: ‘Mami, hay una casa que está quemándose’. Pero yo tenía la esperanza de que no era mi casa. No había nada prendido, ante un Dios no, porque yo dejo todo apagado y más cuando salgo así, porque yo salgo y no me demoro, yo siempre me llevo mis niñas. Sino que yo no sé esta vez por qué no me las llevé.