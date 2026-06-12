Dos turistas murieron y otros dos resultaron heridos tras choque entre embarcaciones en San Andrés

De cara a las vacaciones de mitad de año, un trágico accidente se registró en aguas del sector oriente de la isla caribeña de San Andrés.

De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar) ocurrió en la jornada del miércoles 10 de junio, cuando una lancha, bautizada ‘MI BONITA 2’, y un pontón turístico, conocido como el ‘GOLD FISH’, chocaron, por razones que aún son motivo de investigación.

El pontón realizaba un recorrido con 14 personas a bordo, de las cuales, dos fallecieron y otras dos resultaron heridas. Las dos víctimas fatales fueron identificadas como Gabrielina Rincón, de 74 años, y Sonia Aponte, de 53. Su familia denuncia que no recibieron un chaleco salvavidas al abordar y la lancha que golpeó al pontón iba a gran velocidad.

Foto: X

Unidades de reacción rápida atendieron el siniestro:

Tan pronto como recibieron el reporte, unidades de la Dimar, en coordinación con la Armada, activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional.

En concreto, “se desplegaron unidades de reacción rápida y personal especializado para atender la situación, facilitar el traslado de los afectados y garantizar la atención oportuna de la emergencia”.

Jaine Méndez, jefe de urgencias del Hospital de San Andrés, a donde fue trasladado uno de los turistas afectados, indicó en diálogo con La FM que:

“Ingresó una paciente femenina de 34 años de edad con una herida en la región frontal que fue suturada. Se dejó en observación un par de horas vigilando que no presentara complicaciones. Finalmente, estuvo estable y se le dio egreso para manejo ambulatorio en su ciudad de residencia”.

Horario de bañistas en San Andrés fue modificado:

Luego del fatal accidente, que generó inquietud entre los visitantes de la isla y los trabajadores del sector turismo, las autoridades adoptaron nuevas medidas de protección.

La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina emitió un decreto con el que se modifican los horarios de restricción para bañistas en las zonas de playa.

Entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana quedó estrictamente prohibido el ingreso al mar, en cualquiera de las playas del archipiélago.