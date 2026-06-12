CANAL RCN
Colombia

Dos turistas murieron y otros dos resultaron heridos tras choque entre embarcaciones en San Andrés

El mismo día en el que ocurrió el accidente, la Gobernación modificó el horario de restricción para bañistas.

Foto: X
Foto: X

Noticias RCN

junio 12 de 2026
08:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

De cara a las vacaciones de mitad de año, un trágico accidente se registró en aguas del sector oriente de la isla caribeña de San Andrés.

De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar) ocurrió en la jornada del miércoles 10 de junio, cuando una lancha, bautizada ‘MI BONITA 2’, y un pontón turístico, conocido como el ‘GOLD FISH’, chocaron, por razones que aún son motivo de investigación.

El pontón realizaba un recorrido con 14 personas a bordo, de las cuales, dos fallecieron y otras dos resultaron heridas. Las dos víctimas fatales fueron identificadas como Gabrielina Rincón, de 74 años, y Sonia Aponte, de 53. Su familia denuncia que no recibieron un chaleco salvavidas al abordar y la lancha que golpeó al pontón iba a gran velocidad.

Foto: X
Foto: X
“Es una responsabilidad compartida”: empresa de navegación propietaria del bote del que saltó joven en El Peñol
RELACIONADO

“Es una responsabilidad compartida”: empresa de navegación propietaria del bote del que saltó joven en El Peñol

Unidades de reacción rápida atendieron el siniestro:

Tan pronto como recibieron el reporte, unidades de la Dimar, en coordinación con la Armada, activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional.

En concreto, “se desplegaron unidades de reacción rápida y personal especializado para atender la situación, facilitar el traslado de los afectados y garantizar la atención oportuna de la emergencia”.

Jaine Méndez, jefe de urgencias del Hospital de San Andrés, a donde fue trasladado uno de los turistas afectados, indicó en diálogo con La FM que:

“Ingresó una paciente femenina de 34 años de edad con una herida en la región frontal que fue suturada. Se dejó en observación un par de horas vigilando que no presentara complicaciones. Finalmente, estuvo estable y se le dio egreso para manejo ambulatorio en su ciudad de residencia”.

Conductor de ambulancia acuática desapareció en el río Magdalena tras chocar con otra lancha: esto se sabe
RELACIONADO

Conductor de ambulancia acuática desapareció en el río Magdalena tras chocar con otra lancha: esto se sabe

Horario de bañistas en San Andrés fue modificado:

Luego del fatal accidente, que generó inquietud entre los visitantes de la isla y los trabajadores del sector turismo, las autoridades adoptaron nuevas medidas de protección.

La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina emitió un decreto con el que se modifican los horarios de restricción para bañistas en las zonas de playa.

Entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana quedó estrictamente prohibido el ingreso al mar, en cualquiera de las playas del archipiélago.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenómeno de El Niño

Bolívar, Córdoba, Sucre y La Guajira estarían en riesgo por El Niño: Cruz Roja Colombiana

Abelardo de la Espriella

Suspenden medida que impedía a Abelardo de la Espriella utilizar símbolos patrios y la frase “firmes por la patria”

Bogotá

Raponazo en el norte de Bogotá: joven fue víctima de hurto frente a su casa

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Segundo día del Mundial 2026: horarios, artistas y cómo ver las inauguraciones en EE. UU. y Canadá

El Mundial 2026 continúa con las inauguraciones de Canadá y Estados Unidos. Conozca los horarios de los partidos, los artistas que se presentarán y dónde ver en vivo cada ceremonia este viernes.

Venezuela

Venezuela denuncia derrame de petróleo en Trinidad y Tobago

La denuncia se produce en medio de una relación diplomática frágil entre ambos países, marcada por tensiones políticas.

Artistas

Gyal Festival 2026 en Bogotá: fecha, artistas y cómo comprar las boletas

Prima

Prima de junio para profesores: quiénes la reciben y quiénes no en 2026

Enfermedades

¿Bañarse todos los días es realmente bueno para la salud? Esto es lo que dicen los científicos