“Es una responsabilidad compartida”: empresa de navegación propietaria del bote del que saltó joven en El Peñol

Inversiones Los Lagos, la compañía propietaria de la embarcación de la que se habría lanzado Alexander Avendaño al embalse El Peñol, de Guatapé, se pronunció sobre los hechos ocurridos el pasado 24 de mayo, en los que el joven de 22 años perdió la vida.

En un comunicado de prensa se comprometieron a seguir “brindando toda la colaboración requerida por las autoridades competentes, suministrando información, documentación, registros operacionales y cualquier otro elemento necesario para contribuir al esclarecimiento integral de las circunstancias que rodearon este lamentable acontecimiento”.

Además, recordaron, como indicó el Ministerio de Transporte los días siguientes al accidente, que “la embarcación involucrada contaba con la totalidad de la documentación exigida por la normatividad vigente para su operación, incluyendo patente de navegación, certificados de inspección técnica, pólizas de responsabilidad civil, elementos de salvamento, equipos de seguridad, plan de mantenimiento y demás requisitos operacionales exigidos”.

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La empresa advierte que el tipo de controles que puede ejercer son limitados:

Debido a que, en algunos puntos, el embalse alcanza una profundidad de 50 metros, las señales a bordo de la embarcación prohíben saltar al agua, consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas durante el viaje.

Además, “previo al zarpe de la embarcación en la fecha de los hechos, se realizaron procedimientos de control y verificación por parte de las autoridades presentes en el muelle, incluyendo actividades de inspección orientadas a prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y verificar condiciones de seguridad de los pasajeros”.

Sin embargo, la compañía insistió en que las empresas operadoras de transporte fluvial en Guatapé “no tienen las facultades legales para ejercer funciones de policía judicial, realizar requisas personales coercitivas, practicar pruebas de alcoholemia o exámenes toxicológicos”. Dichos procedimientos corresponden, únicamente, a las autoridades.

Tripulación también habría sido blanco de agresiones:

Antes de concluir su pronunciamiento, la compañía denunció que la tripulación también fue víctima de agresiones, a manos de algunos pasajeros que parecían estar envueltos en situaciones de “confrontación, violencia e intolerancia”.

Aunque el Ministerio de Transporte insiste en que contar con la documentación requerida no exime a los operarios de transporte fluvial de garantizar condiciones seguras durante el viaje, la compañía argumenta que “dicha situación dificultó significativamente el ejercicio normal de sus funciones de supervisión, control y atención de los pasajeros en medio de una situación extraordinaria, inesperada y ajena al desarrollo ordinario de la operación de transporte”.

E insiste en que “la seguridad en la navegación constituye una responsabilidad compartida”, de la tripulación y los pasajeros que, como se observa en el video, viajaban sin chaleco salvavidas.