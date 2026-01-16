Conductor de ambulancia acuática desapareció en el río Magdalena tras chocar con otra lancha: esto se sabe

En el municipio de Altos del Rosario, en el sur del departamento de Bolívar se registró un accidente entre una ambulancia acuática y otra embarcación.

El accidente ocurrido precisamente en un brazo del río Magdalena, dejó como saldo a un funcionario desaparecido, cuyo cuerpo aún no ha sido localizado.

Hombre desapareció en el río Magdalena tras el choque de dos embarcaciones

La víctima fue identificada como Gabriel Ariza Rodríguez, conductor del vehículo fluvial involucrado en el choque.

Según el más reciente reporte entregado por el alcalde del municipio de Altos del Rosario, Juan Carlos Romo, el cuerpo del funcionario continúa desaparecido pese a las labores de búsqueda adelantadas desde que ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información oficial, el choque se presentó en un brazo del río Magdalena, cuando la ambulancia acuática se movilizaba con un paciente a bordo rumbo al hospital del municipio.

En medio de ese recorrido, la embarcación colisionó con otro vehículo fluvial, provocando la emergencia que terminó con la desaparición del conductor.

¿Cómo avanza la búsqueda del hombre que permanece desaparecido en el río Magdalena?

Desde el momento del siniestro, se activaron las labores de rescate en la zona. Los organismos de socorro, junto con la alcaldía municipal y miembros de la comunidad, han unido esfuerzos para tratar de ubicar el cuerpo de Gabriel Ariza Rodríguez, sin que hasta ahora se haya logrado su recuperación.

RELACIONADO Asesinaron a un joven cuando iba a reclamar el cuerpo de su hermana a Medicina Legal en Palmira

Para la mañana de hoy está previsto que continúen las tareas de búsqueda en el río, en un nuevo intento por dar con el paradero del funcionario desaparecido.

El alcalde Juan Carlos Romo confirmó que las labores siguen activas y que no se han detenido los esfuerzos en el lugar del accidente. Sobre la situación, el mandatario señaló: