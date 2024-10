Ecopetrol: lío por la suspensión del pozo Komodo-1 por falta de licencia ambiental

Sigue la polémica por el futuro del pozo de exploración costa afuera Komodo-1, puesto que el proyecto no cuenta con licencia ambiental. Desde Ecopetrol aseguran que tendría que ser suspendido por temas de tiempos.

La Anla reitera que el proyecto no cuenta con licenciamiento y adicionalmente señalan que la decisión no es definitiva. "Puede que el impacto ambiental sea de tal magnitud que es preferible no hacer el proyecto", comentó el director Rodrigo Negrete.

Desde Ecopetrol insisten en que el proyecto debería ser suspendido

Al respecto, Ecopetrol manifestó que el proyecto debe ser suspendido. "Se necesita, después de obtener esa licencia, al menos tres años para que puedan entrar esas moléculas, de modo que lo que hace es aplazar lo que necesitamos hacer y la mejor expectativa es entrar al 2029", dijo el presidente de Ecopetrol.

Cabe recordar que Komodo-1 es el primer pozo de exploración de Colombia a 4.000 metros debajo de la superficie y se estima que su precio supera los 200 millones de dólares.

Tribunal de Santa Marta revocó la suspensión de operaciones en el pozo Sirius

Contrario a lo que pasa con Komodo-1, el Tribunal Superior de Santa Marta revocó la suspensión de operaciones que adelanta Ecopetrol en Uchuva-2 (Sirius), además, le dio un mes al Ministerio del Interior para realizar una consulta previa con las comunidades de esa zona.

"Entrar en una relación mucho más directa con las comunidades, acompañarlas al entendimiento del alcance el proyecto que hasta ahora no ha sido posible identificar alguna afectación": comentó el presidente de Ecopetrol.