¿Cómo está la situación en el Chocó por el paro armado del ELN?

El ELN anunció el pasado 10 de agosto que a partir del 11 de agosto se encontraría en paro armado en el departamento de Chocó debido a, según la guerrilla, enfrentamientos con el Clan del Golfo.

Por la situación, la población en los municipios de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Nóvita y Sipí han tenido que detener totalmente las actividades y confinarse para evitar ser atacados.

Según Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, este es el quinto bloqueo de 2024 provocado por grupos armados ilegales, esta situación estaría dejando a más de 50.000 personas afectadas.

Noticias RCN habló de la situación con Omar Francisco Vidal Rojas, secretario del Interior del departamento del Chocó.

¿Qué ha hecho la Fuerza Pública en Chocó para hacerle frente a la situación?

A partir del anuncio por parte del ELN del ya conocido paro armado, la fuerza pública tanto los componentes de Fuerza Aérea, Ejército, Armada y la Policía Nacional han reforzado la presencia en los municipios del Medio San Juan, que son seis aproximadamente, estamos hablando de Nóvita, Sipí, Mina, Río Iró, Medio San Juan y Litoral de San Juan

Lo anterior ha permitido que los sobrevuelos de la Fuerza Aérea, los patrullajes de la Fuerza Naval del Pacífico, entrando por la desembocadura del río San Juan en el municipio Litoral, que la gente sienta tranquilidad y confianza de que la fuerza pública está haciendo la tarea, que ha reforzado la presencia, se ha aumentado la presencia.

Los sobrevuelos de la Fuerza Aérea han sido muy importantes, entonces eso ha permitido que no haya manifestaciones de violencia por parte de ningún grupo, que no hayan violaciones graves sobre todo a líderes y a la gente en su integridad y su seguridad.

¿Cómo está la situación en el departamento, hay comercio o transporte?, ¿qué está pasando?

No podemos desconocer que el solo anuncio pone a la gente en una situación de temor. La comunidad, por precaución, decide voluntariamente sobre todo no movilizarse y eso trae unas consecuencias normales que son las del desabastecimiento, que muchos jóvenes no puedan ir a clases, sobre todo los que tienen que transportarse por vía fluvial a través del río San Juan o del río Sipí y el tema de pasajeros también se ve interrumpido.

Entonces esa es la situación que empieza a ponernos en condiciones difíciles para la normalidad. Obviamente se está afectando la forma como la gente lleva su vida sobre todo desde el punto de vista comercial, laboral y educativo.