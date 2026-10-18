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Ejército y Armada incautaron 10.000 galones de combustible que pertenecerían al Clan del Golfo en Chocó

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de Quibdó, donde los uniformados detectaron una embarcación que navegaba por el río Atrato.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
02:10 p. m.
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Un cargamento de 10.000 galones de combustible, cuyo valor se estima en 160 millones de pesos, fue incautado por tropas del Ejército Nacional y unidades de la Armada Nacional durante un operativo de control fluvial en el departamento del Chocó.

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Según las autoridades, el material presuntamente estaría destinado al abastecimiento de actividades ilícitas del Clan del Golfo.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de Quibdó, donde los uniformados detectaron una embarcación que navegaba por el río Atrato y transportaba grandes contenedores con combustible sin la documentación requerida para su movilización.

¿Para qué sería utilizado el combustible incautado en Chocó?

De acuerdo con las autoridades militares, este tipo de insumo es clave para el sostenimiento logístico de las organizaciones criminales, debido a que puede facilitar actividades como el procesamiento de cocaína, la explotación ilícita de yacimientos mineros y el contrabando.

Además, el combustible permite el desplazamiento de integrantes de estas estructuras y el funcionamiento de los medios de transporte que utilizan para movilizarse por los corredores fluviales y terrestres de la región.

Por esta razón, la incautación representa un golpe a las posibles redes de abastecimiento de esta organización ilegal.

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Las autoridades calculan que la operación generó una afectación económica cercana a los 160 millones de pesos, al evitar que el cargamento pudiera ser empleado para respaldar sus actividades ilícitas.

Finalmente, el Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas con otras fuerzas militares para reforzar el control de las rutas estratégicas del Chocó y debilitar las economías ilegales que afectan la seguridad de sus habitantes.

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