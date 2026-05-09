Clan del Golfo atacó con explosivos un camión del Ejército en Salgar, Antioquia

En las últimas horas un nuevo hecho de violencia se registró en el suroeste de Antioquia, luego de que un camión del Ejército Nacional fuera atacado con explosivos mientras transitaba por una vía rural del municipio de Salgar.

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El atentado ocurrió sobre las 9:00 de la noche en la vereda Bellavista, en el corredor que conecta a Concordia con Salgar.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Séptima División del Ejército, la carga explosiva fue activada justo cuando el vehículo militar avanzaba por la zona en desarrollo de una marcha táctica por carretera.

Tras la detonación, dos soldados resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Explosivos fueron activados al paso del vehículo militar en Salgar, Antioquia

Las primeras versiones indican que el ataque fue ejecutado con un artefacto instalado en la vía y accionado al momento del paso del camión del Ejército.

El reporte oficial señala que el vehículo afectado se movilizaba en operaciones tácticas cuando fue impactado por la explosión en la vereda Bellavista, área rural de Salgar.

El Ejército señaló además que continuará desplegando capacidades militares en la región para contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del país.

Atentado explosivo en Salgar, Antioquia, habría sido perpetrado por el Clan del Golfo

El Ejército confirmó el atentado y responsabilizó a al Clan del Golfo de estar detrás de la acción violenta.

A través de un comunicado, la institución rechazó lo ocurrido y aseguró que el ataque fue perpetrado por la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Aunque las autoridades no entregaron mayores detalles sobre los responsables materiales del ataque, sí insistieron en que se mantienen operaciones para ubicar a los integrantes de esa estructura criminal que opera en el suroeste antioqueño.

Tras el atentado, unidades del Ejército reforzaron la presencia en la zona para garantizar la seguridad y adelantar labores de verificación sobre lo ocurrido.