Pedimos recursos para el mantenimiento, pero no fue posible: general Silva sobre avión Hércules de la FAC

Cientos de hombres y mujeres trabajan minuto a minuto para apagar los incendios forestales que se han registrado en varias zonas del país, con equipos especializados.

Precisamente, hay una grave denuncia con uno de estos sistemas para controlar el fuego. El general Carlos Silva, segundo comandante de la Fuerza Aerosespacial Colombiana, habló sobre la polémica por la falta de mantenimiento al sistema de control de incendios para el avión Hércules, a pesar de la solicitud enviada al Gobierno.

Le puede interesar: Reportan nuevos incendios en distintos puntos de Bogotá: no hay acceso a los cerros orientales

¿Cuántas aeronaves están activas para mitigar las llamas? ¿Cómo es el operativo?

General Carlos Silva: Todas las que tengamos disponibles. Más que un número de aeronaves, lo importante es el número de equipos. La Fuerza Aeroespacial no tiene aeronaves destinadas específicamente para apagar incendios. Equipamos los helicópteros con un sistema llamado 'Bambi Bucket', que es una canasta que recoge agua más retardante, pero los incendios tienen temperaturas altas que, cuando lanzamos agua, se evapora y no causa ningún efecto. Por eso se utiliza un químico retardante que ayude a cambiar la temperatura de ebullición del agua para lograr llegar como líquido al incendio.

¿Por qué no se está utilizando el sistema MAF que se acondiciona al avión Hércules y que podría lanzar 3.000 galones de agua?

General Carlos Silva: En 2015 se pensó en la adquisición de este sistema y los recursos se buscaron a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En 2022 se pidieron recursos para el mantenimiento, pero en ese momento la necesidad del país fue de atención de ola invierno, por lo que no hubo recursos.

En febrero del 2023 volvimos a pedir recursos para establecer un convenio, no solo para esto, sino para todas las necesidades que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde utiliza las capacidades aéreas, sin embargo, presupuestalmente no fue posible, no hubo los recursos.

Ahora estamos en una situación en la que este avión va a ser necesario.

¿Qué les ha dicho la Unidad de Gestión del Riesgo responsable de desembolsar este dinero?

General Carlos Silva: El 23 de enero, confirmaron que habrá recursos. Iniciamos tareas para contratar a una empresa norteamericana, el único proveedor. Entraremos en mantenimiento del equipo, no está dañado, pero requiere mantenimiento como cualquier otro sistema.

¿El Hércules en este momento para qué zona hubiera servido?

General Carlos Silva: Particularmente en los cerros orientales de Bogotá, no hubiera servido. En Santurbán podría operar, pero hay que considerar la altura del incendio, ya que entre más alto, menos rendimiento tiene un avión. Entonces habría que colocar menos cantidad de agua porque existen muchos factores técnicos que siempre limitan las operaciones.