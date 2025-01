"El deceso de las niñas es lo que más nos está doliendo": vecino que perdió todo en incendio en Soacha

Este 29 de enero se vivió una tragedia en el municipio de Soacha, luego de que dos niñas, de 7 y 4 años, perdieran la vida en medio de un incendio estructural. Lamentablemente la comunidad y el cuerpo de Bomberos no logró rescatar a las dos hermanitas a pesar de los esfuerzos.

En diferentes videos se evidenció cómo la comunidad intentó apagar las llamas a través de baldados de agua. Posteriormente, tras la llegada de las autoridades se logró controlar la conflagración, pero no se pudo salvar a las niñas.

De acuerdo a lo que se ha reportado, se mantiene la primera hipótesis que la causa del incendio fue debido a que una estufa habría quedado encendida en la vivienda donde fallecieron las dos niñas.

El relato de los vecinos de las niñas que murieron calcinadas

Las imágenes de la vivienda son devastadoras. Todo lo que había en este lugar quedó incinerado, pero la principal pérdida fue la vida de estas dos menores. Así lo manifestó un vecino del sector, quien también perdió todo tras el incendio y simplemente lamentó lo que pasó con las dos niñas.

“Lamentablemente, grave, no nos esperábamos esta situación y menos el deceso de las niñas. La pérdida de las niñas es lo que más nos está doliendo a la comunidad y a los vecinos. Ellas compartían con mis hijos, con mis vecinos, todos las querían mucho”, comentó don Gabriel.

Además, relató que la Policía no les permitió intentar ayudar para salvarlas. "Lamentablemente la Policía pues no nos colaboró mucho porque nosotros estábamos bregando a baldados de agua, pero entonces la Policía nos detuvo, por lo menos a mí me cogieron y me pegaron bolillazos, entonces pues eso no colaboran, en vez de ayudar".

El relato de la madre de las niñas que murieron en el incendio

La madre de las dos menores, quien asegura que las había dejado almorzando, se encuentra hospitalizada tras el duro golpe emocional que tuvo que vivir tras la pérdida de sus dos niñas. Previo a que se confirmara el deceso de ambas, habló sobre esta tragedia.

"Pero yo tenía la esperanza de que no era mi casa. No había nada prendido, ante un Dios no, porque yo dejo todo apagado y más cuando salgo así, porque yo salgo y no me demoro, yo siempre me llevo mis niñas. Sino que yo no sé esta vez por qué no me las llevé", lamentó.