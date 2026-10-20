Primicia | El documento con la solicitud de audiencia de imputación contra Zulma Guzmán

Noticias RCN conoció en primicia el documento radicado en los juzgados especializados para solicitar audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Zulma Guzmán por el caso de las frambuesas envenenadas con talio.

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Para la Fiscalía, Guzmán presuntamente se valió de terceros para cometer el crimen que resultó con el fallecimiento de dos menores de edad en Bogotá.

Guzmán se habría valido de terceros

“Los hechos por los que se le investiga sucedieron el día 3 de abril de 2025, cuando la señora Zulma Guzmán Castro, valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, presuntamente habría hecho llegar a la vivienda un alimento intencionalmente contaminado con talio”, expone el documento con la solicitud.

Adicionalmente, en la investigación se cuestiona el posible ocultamiento por parte de Guzmán de pruebas determinantes. Las autoridades encontraron tras una inspección restos de talio y otros elementos en su casillero en Club El Nogal, norte de la ciudad.

La solicitud de audiencia será comunicada a Reino Unido y Guzmán deberá decidir si comparece. En caso de que no, seguirá bajo la figura de contumacia, lo que se traduce en que el proceso avanzará con y sin su presencia.

¿Guzmán volverá a Colombia?

El caso se remonta a abril de 2025, cuando a un apartamento llegó el paquete con las frambuesas, las cuales fueron consumidas por las dos niñas que fallecieron.

Se debe tener en cuenta que el talio es un elemento peligroso, incluso en pequeñas proporciones; por lo que no es de consumo, sino para labores industriales y tecnológicas.

Lo que parecía una intoxicación se volvió un caso judicial mediático. Fue hasta el 16 de diciembre de 2025 cuando las autoridades ubicaron a Guzmán en el río Támesis en Londres. Al parecer, quería atentar contra su vida.

Posteriormente, fue puesta en la prisión de HMP Bronzefield y en Colombia se está a la espera de saber si retornará al país para afrontar el proceso.