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Caso de Zulma Guzmán y el talio: adelantan trámites para juzgarla como persona ausente

En primicia, Noticias RCN conoció un avance clave en el caso de las frambuesas contaminadas con talio.

Felipe Quintero

septiembre 21 de 2026
01:41 p. m.
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Noticias RCN conoció en primicia que la Fiscalía comenzará los trámites para juzgar a Zulma Guzmán como persona ausente en Colombia por el caso de las dos niñas que murieron tras consumir frambuesas envenenadas con talio.

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Desde Reino Unido, donde se encuentra Guzmán, llegó una respuesta tras la solicitud de requerir su regreso al país. La sospechosa no se presentará voluntariamente a la audiencia, por lo que el ente acusador puso en marcha el proceso con el propósito de juzgarla como persona ausente.

Dos niñas murieron por consumir las frambuesas

En pocas palabras, la imputarán y solicitarán medida de aseguramiento en Colombia así no se encuentre en el territorio.

Majer Abushihab, abogado de las víctimas, pidió justicia y que Guzmán sea judicializada: “Lo que busca es que muy pronto se logre ubicar y particularmente hacer responsable en primer lugar a quien presuntamente es señalada”.

El caso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando a una vivienda en el norte de Bogotá llegaron las frambuesas presuntamente a nombre de Guzmán. Dos menores las consumieron y fallecieron; mientras que otro par quedó intoxicado.

¿Dónde está Zulma Guzmán?

Las pesquisas fueron apuntando a la mujer como la principal sospechosa. Se debe tener en cuenta, además, que hay registros de más envíos de frambuesas con talio destinados a otras personas, como a Elvira María Restrepo en enero del mismo año o Catalina Ramírez días después del caso de las jóvenes.

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Al parecer, la cómplice habría sido Zenaida Pava, quien se encuentra en los registros de los envíos que están en poder de las autoridades. Sumado a ello, tras una inspección se encontró talio en el casillero de la sospechosa en el Club El Nogal.

Guzmán fue ubicada en el río Támesis en Londres y las autoridades colombianas estuvieron adelantando la solicitud para que retornara al país.

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