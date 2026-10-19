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Fiscalía radicó solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán

La Fiscalía General de la Nación hizo el importante anuncio en la mañana de este lunes 19 de octubre. Todavía no hay fecha tentativa para la audiencia.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
11:36 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud para realizar la audiencia de imputación de cargos contra Zulma Guzmán, señalada de tener presunta responsabilidad en el envenenamiento de dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio. Sin embargo, el procedimiento judicial todavía no tiene una fecha definida.

El anuncio representa un nuevo avance en el proceso que busca esclarecer las circunstancias en las que las dos menores habrían resultado intoxicadas tras consumir las frutas contaminadas con esta sustancia tóxica.

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Por ahora, la Fiscalía se encuentra a la espera de coordinar los aspectos necesarios para llevar a cabo la diligencia. Entre los puntos pendientes está la articulación con la oficina de asuntos internacionales, debido a que Guzmán se encontraría en el Reino Unido.

Fiscalía espera definir la fecha de la audiencia

Aunque la solicitud ya fue radicada, todavía no existe un día establecido para que se adelante la imputación de cargos. Así lo confirmó la propia entidad, que indicó que el proceso se encuentra a la espera de los trámites correspondientes para concretar la audiencia.

“No hay fecha tentativa. Ya se realizó la radicación, estamos pendientes”, señaló la Fiscalía General de la Nación al referirse al estado actual de la diligencia.

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La radicación de la solicitud constituye un paso previo para que se pueda desarrollar la audiencia ante un juez. En ese escenario, la Fiscalía deberá comunicar formalmente los cargos que pretende atribuirle a Guzmán, en el marco de la investigación por los hechos relacionados con las menores.

No obstante, la presentación de la solicitud no significa que la imputación ya se haya realizado. Para que esto ocurra, será necesario que se programe la diligencia y se cumplan las condiciones requeridas para su desarrollo.

Zulma Guzmán se conectaría desde el Reino Unido

Uno de los aspectos que deben resolverse tiene que ver con la ubicación de Guzmán. Según la información entregada por la Fiscalía, la audiencia se realizaría de manera virtual, por lo que la coordinación con la oficina de asuntos internacionales será fundamental para avanzar en su programación.

La modalidad prevista permitiría que Guzmán se conectara desde el Reino Unido, donde se encuentra actualmente. Para ello, las autoridades deberán coordinar los aspectos logísticos y procesales necesarios para garantizar el desarrollo de la diligencia.

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Mientras se concretan estos procedimientos, la fecha de la audiencia continúa pendiente. La Fiscalía deberá avanzar en las gestiones correspondientes para que el juez pueda conocer la solicitud y se determine cuándo se llevará a cabo la imputación de cargos dentro de este caso.

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