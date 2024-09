"El estar realmente viva es un milagro": Laura Villamil, artista que sufrió grave accidente en Andrés Carne de Res

El pasado 17 de agosto la atención del país se centró sobre una persona: Laura Daniela Villamil, una joven artista que resultó con graves quemaduras en su cuerpo cuando hacía una presentación en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía.

Luego de un mes del grave accidente Laura Daniela despertó y en diálogo con Noticias RCN, aseguró que tiene muchos retos por delante y quiere luchar por su vida.

"Cada día es un nuevo paso, hay días duros realmente en los que uno dice, no más no sigo, pero hay otros días que la misma familia, los mensajes, los amigos, los audios lo llenan a uno de esperanza a decir vamos para adelante".

Laura agradeció el apoyo de su familia, amigos y los mensajes que ha recibido durante su recuperación. Dice que es asombroso tener tanta solidaridad.

"El apoyo que he recibido lo he recibido por los mensajes que me muestran, las cartas, a veces no me la creo. Me asombra (...) Increíble es el apoyo de ellos, de la familia, Dios. Ellos siempre han estado ahí también dejando de lado un poco sus vidas porque es el tiempo, son sus cosas que hacer, sus trabajos, sus vidas".

"Fue muy complejo el despertar": Laura Daniela Villamil

Hace pocos días los médicos le redujeron la sedación a Laura Daniela permitiéndole recuperar la conciencia. Aseguró que fue difícil pero a medida que pasan los días lo asimila y agradeció estar viva.

"Al principio fue difícil porque no veía bien. Fue muy complejo el despertar, pero a medida que fue pasando ya fue lo fui asimilando y el estar realmente viva es un milagro. Agradezco muchísimo a todas las personas que me han enviado mucha luz, que me han enviado sus oraciones, sus palabras, su energía linda que llega para para una pronta recuperación".

Relató que tiene problemas con la movilidad y poder hacer cosas por sí sola.