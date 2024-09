"De esta vas a salir victoriosa": el conmovedor mensaje de Natalia Ponce de León para Laura Villamil

Laura Daniela Villamil, la joven bailarina que resultó quemada en un grave accidente cuando se presentaba en un establecimiento de Andrés Carne de Res, sigue recuperándose de las heridas en al menos el 80 % de su cuerpo.

El incidente tuvo lugar el pasado 17 de agosto, y actualmente se encuentra en la Fundación Santa Fe, donde su estado aún es complicado, pero muestra signos de mejora. Al parecer, médicos lograron disminuir su sedación, permitiendo recuperar parcialmente la conciencia.

"Han bajado los niveles de sedación y ha podido abrir los ojos y escuchar, pero su condición sigue siendo muy delicada y requiere cautela", comentó su hermano a Noticias RCN.

Laura sigue recibiendo mensajes de apoyo, uno de los más recientes llegó por parte de Natalia Ponce de León, quien le expresó toda su solidaridad en un conmovedor mensaje en video.

En un video de dos minutos, Natalia le hace un breve resumen del ataque en su contra, y le manifestó que estará muy pendiente de su recuperación:

"Hola, Laura. Me presento, soy Natalia Ponce de León, a mí me quemaron hace 10 año con ácido sulfúrico. Te he pensado mucho, he seguido tu historia; somos muchas personas mandándote muy buena energía, todo nuestro amor.

Nunca olvides que Dios escoge a sus mejores guerreros para vivir las batallas más fuertes, y tú eres una elegida de Dios para esta batalla, para enseñarnos muchas cosas. Estamos pidiendo mucho por tu recuperación, porque salgas pronto de la clínica.

Me enteré que tu recuperación va muy bien, que ya no estás tan sedada, que estás consiente. Acá voy a estar para lo que necesites. Apenas salgas de la clínica espero nos podamos conocer. Seguramente tienes muchas preguntas y yo te puedo ayudar con todo el proceso de tu recuperación y rehabilitación.

Te puedo poner en contacto con muchas personas; ángeles que han llegado a mi camino, te los quiero compartir. Y sé que de esta vas a salir victoriosa, mucho más fuerte, con un aprendizaje.

Te mando un beso muy grande y ánimo".

La inspección a Andrés Carne de Res por accidente con Laura Daniela Villamil

Noticias RCN conoció recientemente los documentos de la inspección que adelantaron las autoridades al restaurante Andrés Carne de Res, en Chía, tras el accidente en el que resultó gravemente quemada Laura Daniela Villamil.

Detallan que el establecimiento carecía de los protocolos de evacuación, la existencia de una ambulancia y la atención de una brigada de emergencia. Además, que el espacio era muy reducido para realizar espectáculos con fuego.