El gobierno impuso su candidato: exrector de la Universidad Nacional sobre nombramiento de Leopoldo Múnera

El pasado 6 de junio el Consejo Superior Universitario (CSU) de la universidad Nacional dejó sin efecto las elecciones en las que Ismael Peña fue elegido como rector de la institución y dejaron a Leopoldo Múnera en el cargo.

La elección de Peña desencadenó en más de un mes de cese de actividades en la universidad y generó descontento entre algunos profesores y estudiantes que reclamaban que en las elecciones internas de la universidad - que nos son vinculantes- la comunidad había señalado a Múnera como el favorito para reemplazar a Dolly Montoya.

Tras el nombramiento de Múnera, quien cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, 10 exrectores de la institución enviaron una carta a la ministra de Educación Aurora Vergara donde dicen que se apartan del Consejo Superior Universitario hasta tanto el Consejo de Estado falle de fondo sobre la elección del rector de la unal.

Noticias RCN habló al respecto con Ignacio Mantilla, uno de los firmantes de la carta.

¿Qué alcances tiene esta decisión mostrada en la carta que ustedes firman?

Yo estaba como representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario es decir, es uno de los ocho votos que hay en el Consejo.

La decisión que tomamos ayer después de una larga reunión para definir claramente nuestra posición frente a la idea de que el Superior Universitario, actualmente, ha perdido ese objetivo académico principal que debe tener y ha sido asaltado, digamos de esta manera, con la intromisión del gobierno nacional.

Ustedes en la carta dicen que la conformación del CSU es inocultablemente política, ¿creen que el gobierno terminó por imponer su propio candidato como rector en la Universidad Nacional?

Es evidente, por su puesto. En cabeza de la ministra, el gobierno actual, fue dilatando la firma de un acta de una reunión que ella presidió. Luego hubo todo ese tipo de decisiones como nombrar un ministro ad hoc y visitarnos para prácticamente en 24 horas elegir otro rector hasta que finalmente cuando cambió la composición del Consejo Superior y tuvieron la mayoría convocaron a una reunión para elegir al rector.

Doctor Mantilla, es decir ¿ustedes se reiteran en que la elección del doctor José Ismael Peña es legítima?

Por lo menos hay que esperar a que el Consejo Estado se pronuncie tal como esperábamos que sucediera. Aquí no se puede partir de un principio de ilegalidades, eso es lo contrario a lo que todos conocemos.

Estábamos a la espera de que el Consejo de Estado se pronunciara y sin ese pronunciamiento el Consejo Superior, con esa nueva composición, decide nombrar a Leopoldo Múnera como rector con un argumento que es un tanto inexplicable y hasta hasta curioso y es que la reunión del 21 de marzo cuando se eligió al profesor Peña no había concluido ya que él no había sido posicionado por la ministra y que por lo tanto había que volver a votar cuando ya han cambiado los miembros del CSU.

Ante eso pues yo obviamente renuncié al Consejo Superior, me levanté de la sala y no participé de esa elección que ellos llevaron a cabo y que no duró más de 10 minutos.