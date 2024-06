¿Se violó la autonomía universitaria en la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Unal?

Durante la sesión extraordinaria del 6 de junio, el Consejo Superior Universitario (CSU) dejó sin efecto la elección de José Ismael Peña. Posteriormente, nombró rector a Leopoldo Múnera.

Leopoldo Múnera nombrado rector de la Universidad Nacional

Los últimos meses han sido complejos en la Universidad Nacional por la elección del rector. Varias clases se han suspendido y las protestas están siendo frecuentes. El nombramiento de José Ismael Peña por parte del CSU generó una gran controversia.

El CSU dejó sin efecto su elección. En cambio, nombró a Leopoldo Múnera, quien fue el candidato con más apoyo en las consultas internas.

En La Mesa Ancha analizamos la elección de Múnera y el impacto que tiene en la autonomía universitaria.

Para algunos, esta decisión va en contra de la autonomía universitaria y sería una imposición del Gobierno por su propio candidato, mientras que otros consideran que es una expresión de la democracia.

¿Se violó la autonomía universitaria en la elección?

Jorge Iván Cuervo:

“Creo que esto no termina aquí. Esto finalmente lo resolverá el Consejo de Estado. Tengo dudas sobre la legalidad de la decisión del CSU. Ojalá entremos en un escenario de normalidad institucional para que se pueda terminar el semestre e iniciar las clases. Frente a la autonomía universitaria, para nadie es un secreto que en el Consejo Superior Universitario todos los gobiernos tienen mayoría. Los rectores anteriores fueron elegidos con influencia del Gobierno. Hay toda una discusión sobre quien gana las elecciones en los estamentos universitarios debe ser elegido. Ahí hay una reforma. Si la persona gana en los tres estamentos con un umbral mínimo, esa decisión debería ser vinculante. No me extrañaría que el Consejo de Estado declare la nulidad de las dos elecciones.”

Julio César Iglesias:

“La democracia no es una dictadura de las mayorías, es un respeto por las reglas de juego. Eso no está pasando en la Universidad Nacional. No se están respetando las reglas aceptadas por todas las partes. No gustó el ganador de la elección y se fueron a las vías de hecho, acudiendo a la violencia y bloqueando la universidad. Si hay una disputa jurídica, una controversia; el Consejo de Estado es quien tiene que dirimir esto, no los estudiantes haciendo disturbios cada tres días. Es triste que en la principal universidad del país, las decisiones democráticas tengan tan poco valor”.

Juana Afanador:

“Una universidad pública es un espacio de comunidades en movimiento. No es un lugar donde una junta directiva da una orden y se acata. Hay una comunidad universitaria que históricamente ha tenido un movimiento muy vivo que ha defendido su autonomía. Más que otro lugar, la Universidad Nacional ha vivido esas violaciones de la autonomía universitaria”.

“El Consejo Superior Universitario también puede violar esa autonomía universitaria yéndose en contra de las reglas y de los estatutos universitarios. La elección de Peña tuvo un gran problema y es que se violaron procesos que existen dentro del reglamento interno. Lo que pasa es que el acto de posesión de Peña no existió, porque no estuvo firmado por el Consejo ni el Ministerio de Educación. Desde ahí hubo una tensión. Toca revisar muy bien el acta de ayer, porque también puede ser demandada. Los estudiantes van y vienen, pero los problemas persisten”.