Adolescente ganó concurso literario con relato que revelaría un presunto abuso sexual

Miguel Ángel López Henao ganó en la categoría juvenil el concurso “Medellín en 100 Palabras” de 2022 con el cuento “El monstruo de mi cuarto”, que estaría revelando un presunto abuso sexual en su contra.

“Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo”, comienza la pieza literaria.

El concurso en mención, dice su propia descripción, “invita a escribir sobre la vida en Medellín o el Área Metropolitana en un máximo de 100 palabras”.

“Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, El coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor”, concluye el estremecedor relato del adolescente de Aranjuez, que ha conmocionado las redes sociales, donde muchos usuarios han pedido que se investigue un presunto abuso sexual.

Otros estremecedores relatos cortos fueron finalistas y ganadores en las diferentes categorías: infantil, juvenil y adultos.

Ana Sofía Osorio Espinal, de 13 años, ocupó el primer lugar con “Los 15”, que dice: “En noviembre cumplo catorce años y mis padres ahorran para mis quince, parece que es muy importante porque hablan con mis tíos de eso con frecuencia, yo agradezco pero no le veo sentido al disfraz como una carpa de circo, dibujarme en la cara maquillajes, zapatos duros y altos que toca aprender a usar, luego ponerme una corona de plástico para que todos aplaudan y debo delante de todos bailar con mi papá una música clásica, mis tías me preguntan si llevaré un noviecito en vez de preguntar si llevaré a alguien, si quiero fiesta, si entiendo algo del rito”.

Por su parte, Lina Marcela Cardona García, de 43 años, ocupó el primer puesto en la modalidad de adultos con “La prótesis”, en el que se lee: “No sabía que mi papá había perdido sus dientes; solo tuve conciencia de ello cuando vi la prótesis en el lavamanos, mientras él se iba a la Clínica Medellín. Horas después recibí un audiomensaje en el que decía no poder comer y me rogaba hacérsela llegar. Cuando volví a casa para recogerla, encontré la misma risa en el baño; la puse en una bolsa para enviarla con el mensajero, quien observó extrañado la encomienda. La prótesis no paró de reír, ni cuando una semana después fue devuelta con otras cosas sin usar, en la maleta de mi padre muerto”.