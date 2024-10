“El profesor nos dijo 'agárrense fuerte'”: testimonio de estudiante herida en accidente de bus vía La Mesa

Cinco muertos y 23 heridos dejó un grave accidente en la vía Bogotá - La Mesa, luego de que un bus de servicio especial con estudiantes del programa de auxiliar en clínica veterinaria de la Corporación Educativa Nacional perdiera el control en carretera y terminara volcado.

El reporte que entregaron la autoridades es que los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales en varios municipios de Cundinamarca. En el Hospital María Auxiliadora del municipio de Mosquera hay dos personas heridas en cuidados intensivos con pronóstico reservado.

Declaraciones de una de las estudiantes que resultó herida en el accidente en la vía Bogotá - La Mesa

"El conductor comienza a bombear el freno y no frena el bus, voltea a mirar al docente y le dice que no, el docente de una vez nos dice 'chicos agárrense fuerte'. El compañero al lado mío se agarró de la silla, yo me hice en bolita", dijo inicialmente la estudiante.

Aseguró que el conductor alcanzó a maniobrar para esquivar un par de vehículos, pero por el exceso de velocidad al final se terminó volcando. "El señor iba super rápido, cuando llegó el momento en el que se volcó".

"Todos caímos, la verdad yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante para mí. Como pude me salí del bus, me dolía todo el cuerpo, cuando vi todo el escenario con mis compañeros con traumas, heridos, algunos sin vida...", fueron las palabras de esta mujer.

Hay comunicado de la Corporación Educativa Nacional tras el accidente

La institución de educación superior a la cual pertenecían se pronunció luego de conocerse el accidente, en donde perdieron la vida cinco estudiantes. Publicaron un comunicado oficial en donde lamentaron la situación, al mismo tiempo que habilitaron una línea de atención para los familiares de las víctimas.

“La Corporación Educativa Nacional lamenta informar que tristemente en esta tragedia perdimos a cinco de nuestros estudiantes del programa auxiliar en clínica veterinaria. Acompañamos a las familias en este triste dolor que nos embarga a todos.

“Agradecemos a la Defensa Civil, Policía, Bomberos, hospitales de Mosquera, Soacha, Funza, Facatativá, Fontibón y Madrid por su oportuna reacción y acompañamiento”.

Además, convocaron a la comunidad para una ‘velatón’ que se realizará el domingo 6 de octubre a las 6:00 p.m. en la sede de la calle 69 #19-56 en Bogotá, para homenajear a las víctimas fatales de este accidente.