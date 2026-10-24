Cartagena y Santa Marta enfrentan emergencia por inundaciones, arroyos y fuertes lluvias

El norte del país se encuentra enfrentando una grave emergencia por cuenta de las fuertes lluvias que ya han generado inundaciones en ciudades como Cartagena y Santa Marta.

Las imágenes, que ya empiezan a circular por redes sociales, dejan ver la magnitud de los daños ya que las corrientes han ingresado a las viviendas y han arrasado con todo a su paso.

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Cartagena sufre emergencia por cuenta de las lluvias

Más de 3 horas de fuertes lluvias mantienen en alerta a los cartageneros, pues varios arroyos y caños se desbordaron por la fuerza del agua en horas de la mañana de este sábado 24 de octubre. La emergencia también ha ocasionado la caída de varios árboles, situación que ha generado pánico y caos vehicular en algunas de las zonas más afectadas.

Según la oficina de Gestión del Riesgo de la ciudad, dicha emergencia corresponde al paso del ciclón Josephine y se prevé que en el barrio Las Palmeritas, al sur de la ciudad, ya son 40 las familias afectadas por las inundaciones ocasionadas.

Tras cuatro horas de fuertes lluvias, 8 barrios se han visto afectados por el aumento del agua que ya ha tapado vías y ha generado una amplia congestión vehicular. Autoridades llevaron a cabo el rescate de un ciudadano, quien quedó atrapado dentro de su propio automóvil.

Sin embargo, la situación no ha sido recibida de la misma manera por todos los ciudadanos ya que un grupo de jóvenes desafiaron las fuertes corrientes al convertir una de las calles inundadas en una piscina improvisada.

Ante la situación, decenas de familias han dado a conocer su gran preocupación por las graves afectaciones que el agua ha generado en sus viviendas ya que varias de estas se encuentran inhabitables.

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Santa Marta sufre graves inundaciones

El panorama resulta igual de preocupante en Santa Marta ya que recientes videos, publicados en distintas redes sociales, dejan ver la fuerte emergencia que se ha presentado en algunos sectores por cuenta de las inundaciones que las lluvias generaron.

En las imágenes se observan vehículos atrapados en medio de las fuertes corrientes que convirtieron las calles en arroyos que arrastraban todo a su paso. Varios de estos vehículos quedaron atrapados ante el aumento del agua que alcanzó importantes niveles.

Así mismo, varios ciudadanos, que se encontraban en las calles, tuvieron que nadar para poder mover las motocicletas que resultaron flotando entre las fuertes corrientes.