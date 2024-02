En medio de tiroteo con la Policía muere una persona que portaba una granada y arma de fuego

Este 26 de febrero se presentó otro hecho de inseguridad en Bogotá. Según las autoridades, en el barrio Santa Cecilia al occidente de la capital, la Policía se enfrentó a dos sujetos que tendrían una granada y armas de fuego. Una de las personas se enfrentó a las autoridades y murió en medio de los tiroteos. El otro sujeto fue capturado, quien también portaba arma de fuego.

Lea aquí: No aceptó cargos el conductor de la moto en la que iba a huir el sicario de Roberto Franco

#SucedeAhora | En medio de un tiroteo con la Policía, reportan la muerte de una persona que portaba una granada y arma de fuego. Otra persona fue capturada en el lugar con arma de fuego. El hecho ocurrió en el barrio Santa Cecilia en Bogotá.⬇️ pic.twitter.com/qdJYg5WrjP — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 26, 2024



El general de la Policía, José Daniel Gualdrón, le dijo a Noticias RCN que sobre la 1:45 de la tarde se presentó un hecho sospechoso de un ciudadano que se dio a la fuga. "Tenemos una persona neutralizada, delincuente de acuerdo con los hechos, que portaban una granada y dos armas".

"No es usual": Policía sobre el explosivo

El general Gualdrón agregó que no es usual que delincuentes porten un explosivo y que al estar cerca de un centro comercial las autoridades investigan si se trataba de un ataque a un cliente de un centro de comercio, aunque no descartan un caso de extorsión. "No descartamos si se trata de una extorsión, no hemos recibido ninguna denuncia en este sector, pero sí de hurto". Además, las autoridades investigan los antecedentes de uno de los capturados.



Este 26 de febrero la Policía también capturó a dos delincuentes que atracaron un restaurante en Usaquén. El hurto se habría producido en la calle 106 con carrera 15. Los hombres portaban un arma traumática y dos celulares.